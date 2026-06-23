اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفت: تعهد به توقف جنگ در لبنان کاملا روشن است و هیچ بهانه‌ای از آمریکا نمی‌پذیریم.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای بقایی در پاسخ به خبرنگار صداوسیما گفت: دیداری با گروسی نداشتیم و بازرسی هم نداده ایم اما روال جاری را ادامه خواهیم داد درباره قطعنامه شورای حکام قدر دانی می کنم از رأی منفی روسیه و چین و نیجر به این قطعنامه و کشورهایی که ممتنع دادند اما انتقاد داریم از کشورهای منطقه که به آن رأی مثبت دادند و این رفتار دوگانه قابل قبول نیست.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان افزود: از ابتدای تفاهم تا به امروز شاهد تجاوز به لبنان بودیم و توقف جز لاینفک تفاهم بود و ساز و کاری که تفاهم شد در نشست لبنان نظارت کند بر بند یک تفاهم یعنی توقف جنگ در لبنان و جلوگیری کند از بروز جنگ که در روزهای آینده باید بیشتر به این موضوع پرداخته شود.

آقای بقایی درباره دارایی های آزاد شده، محتوای آن و محدودیت های گفته شده و سازوکارها برای بازگشت پولها گفت: فلسفه و هدف جنگ از بین بردن تمدن ایران هست و ادعا کردند به ثروتمند کردن کشاورزان امریکایی درباره پولهای بلوکه شده و اینکه خرید کالا جمهوری اسلامی ایران به تشخیص خود و تصمیم وزارت کشاورزی درباره هزینه کرد دارایی های مسدود شده ، هر طور تشخیص دهد اقدام می کند.

آقای بقایی گفت: اروپا به دلیل رفتارشان خود را به حاشیه راندند درباره اسنپ بک غیرمسئولانه رفتار کردند و در جنگ مواضع غیرمسئولانه اتخاذ کردند اروپا اگر می خواهد نقش داشته باشد باید رفتار خود را تغییر بدهد.

آقای بقایی درباره صحبتهای ونس در نشست ژنو گفت: جلسه چهارجانبه از ۳ عصر آغاز و یک ساعت و نیم ادامه یافته و یک وقفه یک ساعته انجام شد و بعد با تغییر مواضع امریکا مواجه شدیم و نشست بعد از آن آغاز نشد و پیامها از طریق میانجی ادامه یافت و چهارجانبه گفتگو نشد.

آقای بقایی درباره جزییات اجرایی شدن مجوز فروش نفت و پتروشیمی گفت: مجوز صادر شده و از همان زمان قابلیت اجرا دارد.ادله کافی داریم کشورهای منطقه در تجاوز به ایران نقش فعالانه داشتند و مطالبگری می کنیم مستندسازی کردیم و اعلام امریکا بر کمک کشورهای منطقه بر آن صحه می گذارد . موضوع موشکی و دفاعی ایران به هیچ عنوان در مذاکرات مطرح نشده است.

بقایی درباره اقدام فرانسه برای کارشکنی در تفاهم نامه شعری از مولانا را مثال زد و گفت: برخی کشورهای اروپایی عادت کردند از یکسو خود را از روندهای بین المللی به حاشیه برانند و تخریب و کارشکنی کنند . فرانسه اگر تمایل دارد مسئولیت پذیر شناخته شود در مواضع خود تجدیدنظر کند و رویکر منطقی در تحولات منطقه داشته باشد و به حقوق بشر احترام بگذارد.

بقایی درباره اعلام اینکه ۶ میلیارد پول آزاد می شود و ۶ میلیارد قطر وام می دهد گفت: مهم این است که بتوانیم دارایی های به ناحق مسدودشده ایران استفاده کنیم برای تامین نیازهای خودمان اینکه به چه نحو باشد این توسط امریکا باید انجام شود و مهم این نیست که چگونه آزاد می شود.

آقای بقایی گفت: طبیعی است که مردم امریکا خواستار توقف جنگ تحمیلی علیه ایران باشند و از آن حمایت نکنند و کل دنیا هم لزوم پایان جنگ را خواستار است.

آقای بقایی درباره گفتگوهای ژنو و اینکه موضوع هسته ای بحث شد گفت: موضوع هسته ای و لغو تحریما در بازه ۶۰ روزه انجام می شود و این گفتگوها درصورتی انجام خواهد شد که اجرای بندهایی از تفاهم اجرا شود. در ژنو درباره این دو موضوع گفتگو نشده است.

بقایی درباره اینکه در حین مذاکرات خون شهدا و قربانیان نادیده گرفته نشود چه تضمینی وجود دارد گفت: یادداشت تفاهم برای خاتمه جنگ است ما از همه امکانات باید استفاده کنیم برای پیگیری اجرای عدالت درباره کسانی که در دو جنگ جان باختند و آسیب دیدند و خسارت به اموال آنها وارد شد نه تنها وزارت خارجه بلکه دیگر نهادها ازجمله قوه قضائیه باید پیگیر باشند.