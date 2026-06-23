به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این اثر هنری با الهام از نماد‌های فرشته و پروانه، مفاهیمی، چون معصومیت، پاکی، ایثار و پرواز روح‌های آسمانی کودکان را به تصویر می‌کشد و به عنوان نخستین المان با این عنوان در کشور شناخته می‌شود.

میدان پروانه‌های همدان که سال‌های گذشته شاهد تخریب نماد پیشین خود در جریان ناآرامی‌ها بود، اکنون میزبان اثری فرهنگی و یادمانی شده است، اثری که با هدف پاسداشت یاد کودکان جان‌باخته و انتقال مفاهیم انسانی و معنوی به نسل‌های آینده در فضای شهری جانمایی شده است.

این نماد در یکی از میادین شاخص شهر همدان نصب شده است و از این پس به عنوان نمادی از یادآوری، همدلی و احترام به خاطره فرشته‌های میناب در معرض دید شهروندان و گردشگران قرار خواهد داشت.