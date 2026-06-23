پخش زنده
امروز: -
هوای مازندران تا شنبه هفته آینده، ابری همراه با بارشهای پراکنده خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی مازندران از تداوم ناپایداریهای جوی و احتمال رگبارهای پراکنده در برخی مناطق استان تا شنبه هفته آینده خبر داد.
تاکامی گفت: برای امروز سهشنبه ۲ تیرماه هرچند از شدت ناپایداریها کاسته میشود، اما همچنان احتمال رگبارهای پراکنده در برخی مناطق بهویژه نواحی غربی استان وجود دارد.
کارشناس هواشناسی مازندران ادامه داد: فردا چهارشنبه ۳ تیر همزمان با تاسوعای حسینی، بهطور موقت شرایط جوی پایدار خواهد شد، اما از فرداشب تا شنبه ۶ تیرماه با عبور متناوب امواج ضعیف و شرایط فصلی و اقلیمی منطقه، آسمان عمدتاً نیمهابری خواهد بود و در برخی ساعات احتمال افزایش ابر و رگبارهای پراکنده وجود دارد.
تاکامی تصریح کرد: در مجموع تا پایان هفته جاری که مصادف با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی نیز است، سامانه بارشی گستردهای که موجب بارشهای فراگیر در استان شود پیشبینی نمیشود.
وی خاطر نشان کرد: دریا امروز سه شنبه موج متوسط دارد و برای فعالیتهای دریایی مناسب نیست، اما برای سایر فعالیتهای دریایی با رعایت جوانب احتیاط، بلامانع است.
دیروز بلده با بیشینه دمای ۳۲ درجه گرمترین نقطه و صبح امروز آلاشت با کمینه دمای ۱۰ درجه خنکترین نقطه استان مازندران بودند.