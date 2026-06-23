براساس جدیدترین اطلاعیه عرضه بورس‌کالا، امروز در مجموع ۱۱۳ هزار و ۱۴۹ تن محصول فولادی از تیرآهن و میلگرد تا انواع ورق در تالار حراج همزمان بورس کالا عرضه شد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس اطلاعیه عرضه بورس‌کالا امروز ۲ تیر ۱۴۰۵، ۷ محصول فولادی در تالار حراج همزمان بورس کالا برای معامله در دسترس خریداران قرار گرفت.

بر این اساس، ۸ هزار و ۹۰۵ تن تیرآهن با قیمت پایه ۶۶۹ هزار و ۶۱۳ ریال عرضه شد. همچنین ۸۸ هزار و ۲۴۲ تن میلگرد با قیمت پایه ۵۸۶ هزار و ۵۰ ریال روی تابلو رفت.

در ادامه، ۳ هزار و ۳۱۲ تن نبشی با قیمت پایه ۶۵۹ هزار و ۹۱۷ ریال در دسترس خریداران قرار گرفت و یک هزار و ۶۹۰ تن ناودانی با قیمت پایه ۶۶۲ هزار و ۴۹۴ ریال عرضه شد.

براساس اطلاعیه عرضه بورس‌کالا؛ در بخش محصولات ورقی نیز یک هزار تن ورق‌قلع‌اندود با قیمت پایه دو میلیون و ۴۷۵ هزار ریال عرضه شد.

علاوه بر این، ۳ هزار تن ورق رنگی با قیمت پایه یک میلیون و ۳۵۴ هزار و ۴۰۰ ریال در دسترس خریداران قرار گرفت.

در پایان نیز ۷ هزار تن ورق گالوانیزه G با قیمت پایه یک میلیون و ۱۵۰ هزار و ۴۱۰ ریال روی تابلو عرضه قرار گرفت.