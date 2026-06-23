قیمت طلا و سکه در بازار مشهد طی امروز نسبت به روز گذشته از ثبات نسبی برخوردار بود.

نرخ طلا، سکه و نقره در بازار مشهد / سه شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵

نرخ طلا، سکه و نقره در بازار مشهد / سه شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار مشهد با ۱۰۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به ظهر روز گذشته، ۱۵ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید نیز تقریبا بدون تغییر قیمت به ترتیب ۱۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۱۵۸ میلیون تومان به فروش رسید.

هر قطعه نیم سکه بهار آزادی هم با یک میلیون تومان کاهش قیمت، ۸۴ میلیون تومان به فروش رسید.

ربع سکه هم بدون تغییر قیمت، ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته شد.

هر گرم نقره عیار ۹۹۵ هم با پنج هزار تومان کاهش قیمت، ۳۵۵ هزار تومان داد و ستد شد.