یک عکاس و فیلمبردار قدیمی آبدانانی، عشق و ارادت مردم این شهرستان را در سال‌های قبل و اول انقلاب با فیلم‌های ۸ و ۱۳۵ میلیمتری ثبت کرده و امروز جوانان، این روایت را ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ روایت محرم از دیرباز در زندگی مردم آبدانان جاری بوده است. مردم آن با عشق و ارادتی وصف‌ناپذیر، هر ساله آیین‌های محرم را زنده نگه داشته‌اند.

متقی فیلمبردار و عکاس قدیمی آبدانانی، از روزگاری می‌گوید که مردم این شهرستان عاشقانه در عزاداری محرم شرکت می‌کردند. او با فیلم‌های ۸ و ۱۳۵ میلیمتری، لحظات ناب و ماندگار آن روزها را ثبت کرده است.

این فیلم‌ها و تصاویر، امروز گنجینه‌ای ارزشمند از ارادت مردم آبدانان به سید و سالار شهیدان محسوب می‌شود. متقی این آثار را با دقت نگهداری کرده تا برای نسل امروز، روایتگر عشق و عاطفه‌ای باشد که در سال‌های گذشته در کوچه و خیابان‌های آبدانان جاری بوده است.

امروز نیز جوانان این شهرستان با حضور پرشور خود در دسته‌های عزاداری، این روایت را ادامه داده‌اند و نشان داده‌اند که محرم و فرهنگ عاشورا همچنان در خون مردم این دیار جاری است.