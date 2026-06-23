مدیرکل وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شاخص‌های بهداشتی و جمعیت‌شناختی در این منطقه از بروز یکی از شدیدترین بحران‌های انسانی معاصر حکایت دارد؛ بحرانی که آثار آن تنها به قربانیان حملات محدود نمانده و به جنین‌ها در رحم مادران نیز رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منیر البرش تاکید کرد نرخ سقط جنین در غزه طی آوریل ۲۰۲۶ (اسفند ۴۰۴) به ۴۶۰ مورد در هر هزار تولد رسیده است؛ آماری که بیش از سه برابر میانگین جهانی ارزیابی می‌شود و نشان دهنده فروپاشی سریع شرایط بهداشتی، غذایی و محیطی لازم برای ادامه بارداری طبیعی است.

وی ادامه داد: ۵۷ درصد از زنان باردار در غزه به کم‌خونی مبتلا هستند؛ وضعی که از بالاترین نرخ‌ها در جهان، به ویژه در مناطق درگیر جنگ و بحران انسانی محسوب می‌شود.

به گفته وزارت بهداشت غزه، این وضعیت موجب کاهش اکسیژن‌رسانی به جفت و محرومیت جنین از مواد ضروری رشد شده و در نتیجه احتمال از دست رفتن بارداری را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

کاهش شدید تولد‌ها و هشدار درباره تهدید آینده جمعیتی در نوار غزه

منیر البرش همچنین از کاهش بی‌سابقه تعداد نوزادان متولد شده در نوار غزه خبر داد و آن را نشانه‌ای از بحران عمیق انسانی و جمعیتی توصیف کرد.

بر اساس آمار اعلام شده، تعداد تولد‌ها از ۶٬۰۷۶ مورد در نوامبر ۲۰۲۵ به ۲٬۰۰۴ مورد در آوریل ۲۰۲۶ کاهش یافته است؛ رقمی که بیانگر افت ۶۷ درصدی در مدت چند ماه است.

مدیرکل وزارت بهداشت غزه اضافه کرد این کاهش شدید صرفاً یک تغییر موقت جمعیتی نیست، بلکه نشانه‌ای از اختلال جدی در توان جامعه برای جبران خسارات انسانی و حفظ تعادل جمعیتی است.

البرش تصریح کرد که صد‌ها مورد بارداری پرخطر و ناهنجاری‌های مادرزادی در شرایطی ثبت شده که با سوءتغذیه، آلودگی آب، ناامنی غذایی، آوارگی مکرر و فشار‌های روانی شدید همراه است؛ علاوه بر آن، خدمات مراقبت‌های بهداشتی مادر و سلامت باروری نیز به طور گسترده دچار فروپاشی شده‌اند.

به گفته این مقام بهداشتی، هم‌زمانی گرسنگی، محاصره و تخریب نظام سلامت، ارتباط مستقیم با افزایش نرخ سقط جنین دارد و نشان می‌دهد آنچه در غزه در حال وقوع است، تهدیدی مستقیم برای توان باروری و آینده جمعیتی مردم فلسطین محسوب می‌شود.

وی هشدار داد در صورت ادامه وضع کنونی، نرخ سقط جنین ممکن است به بیش از ۵۰۰ مورد در هر هزار تولد زنده برسد؛ سطحی که می‌تواند نشانه ورود جامعه به مرحله کاهش جمعیتی باشد.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که آمار رسمی وزارت بهداشت غزه نشان می‌دهد از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون شمار شهدا به ۷۲ هزار و ۹۹۱ نفر و شمار مجروحان این منطقه هم به ۱۷۳ هزار و ۲۱۹ نفر رسیده است.

براساس گزارش تلویزیون «تاگس شو» آلمان، اسرائیل در حال تصرف بخش بزرگی از نوار غزه است؛ منطقه‌ای که ۶۰ درصد آن به گفته نخست وزیر رژیم اسرائیل تحت کنترل این رژیم است. رژیم صهیونیستی غزه را به سرزمینی ویران تبدیل کرده و میلیون‌ها تُن آوار، تخریب گسترده مناطق مسکونی و شهری، نابودی تقریبا کامل کشاورزی، بخشی از پدیده‌ای است که سازمان ملل آن را فاجعه بی‌سابقه قرن ۲۱ توصیف می‌کند.