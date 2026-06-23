به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: همه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ و دوره بدون آزمون این مقطع ویژه استعداد‌های درخشان که در موعد مقرر برای شرکت در مصاحبه ثبت نام کرده‌اند، می‌توانند از عصر امروز با مراجعه به سامانه azmoon.org ضمن آگاهی از تاریخ و زمان مصاحبه نسبت به دریافت اطلاعات لازم به منظور ورود به جلسه مصاحبه اقدام کنند. داوطلبان می‌توانند نحوه و چگونگی ورود به جلسه مصاحبه مجازی را در قالب فیلم آموزشی مشاهده و اطلاعات لازم به منظور ورود به جلسه شامل نام کاربری و رمز عبور و همچنین تاریخ و زمان مصاحبه خود را از سامانه دریافت کنند.