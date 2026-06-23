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یک روش درمانی کمتهاجمی به مبتلایان درد مزمن زانو کمک میکند بدون نیاز به جراحی تعویض مفصل، دوباره به فعالیتهایی مانند باغبانی و دوچرخهسواری بازگردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از ساینسدیلی، یک روش کمتهاجمی برای برطرف کردن درد مزمن زانو به برخی از بیماران کمک میکند تا بدون انجام دادن جراحیهای سنگین، تسکین قابل توجهی پیدا کنند.
«آمبولیزاسیون شریان ژنیکولار» (Genicular artery embolization) به اختصار GAE، یک درمان سرپایی است که برای کاهش درد مزمن زانو از طریق کاهش دادن جریان خون به نواحی ملتهب در مفصل طراحی شده و با هدف قرار دادن رگهای خونی غیرطبیعی مرتبط با التهاب، به کاهش تورم و ناراحتی کمک میکند.
دکتر «لی کاسادابان» (Leigh Casadaban)، دانشیار رادیولوژی «دانشکده پزشکی آنشوتز دانشگاه کلرادو» (CU Anschutz) گفت: ما برای درمان آرتروز زانو اغلب به داروها، فیزیوتراپی و شاید تزریق استروئید فکر میکنیم و در مرحله آخر به تعویض کامل مفصل زانو میرسیم. GAE یک روش کم تهاجمی امیدوارکننده است که شاید این جای خالی را برای افرادی که درمانهای محافظهکارانه در آنها شکست خورده، اما هنوز آماده جراحی بزرگ نیستند، پر کند.
به گفته کاسادابان، افراد مبتلا به آرتروز خفیف تا متوسط، بیشترین سود را از این روش میبرند. بیماران مبتلا به نوع پیشرفتهتر بیماری نیز میتوانند تحت این درمان قرار گیرند؛ اگرچه اثرات آن عموماً دوام کمتری دارند.
کاسادابان ادامه داد: ما متوجه شدیم که حدود ۷۰ درصد از بیماران نتایج فوقالعادهای دیدهاند. کاهش میزان درد آنها به نصف و گاهی بیشتر رسید. ما چند بیمار داریم که پس از درمان اصلاً دردی نداشتهاند. بیمارانی که درمانهای دیگری را امتحان کردهاند و تسکین درد نداشتهاند، از بازگشت به فعالیتهای عادی خود خوشحال هستند.
GAE معمولاً بین یک تا دو ساعت طول میکشد و تحت آرامبخشی آگاهانه انجام میشود. در طول این درمان، برش کوچکی در قسمت مورد نظر از پا ایجاد میشود. پزشکان با استفاده از تصویربرداری اشعه ایکس و کنتراست، یک کاتتر کوچک را از شریان فمورال به شریانهای ژنیکولار اطراف زانو هدایت میکنند. کاتتر به محض قرار گرفتن در موقعیت مورد نظر، دانههای میکروسکوپی را آزاد میکند که جلوی جریان خون را به رگهای غیرطبیعی واقع در نواحی دردناک شناساییشده توسط بیمار میگیرد.
پس از آن، بیماران برای چند ساعت تحت نظر قرار میگیرند و معمولاً میتوانند در همان روز به خانه برگردند. پزشکان معمولاً توصیه میکنند که بیماران در طول دوره نقاهت، چند روز استراحت کنند.
آرتروز یک بیماری تخریبکننده مفاصل است که سالانه میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند در مفاصل گوناگون بدن رخ دهد. GAE که کمی بیش از یک دهه پیش در ژاپن توسعه یافت، به طور پیوسته در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است.
اگرچه GAE در حال حاضر فقط برای مشکلات زانو استفاده میشود، اما کاسادابان خاطرنشان کرد که پژوهشگران و پزشکان در حال بررسی کاربرد آن برای سایر اختلالات دردناک اسکلتی-عضلانی هستند.