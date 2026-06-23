به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ گروه خودروسازی سایپا با هدف تأمین نیاز مشتریان و تنظیم بازار محصولات تجاری سبک، پیش‌فروش اعتباری کامیونت زامیاد EX دوگانه سوز را از امروز از طریق پایگاه فروش اینترنتی تا زمان تکمیل ظرفیت، آغاز کرد.

بر اساس اطلاعیه این شرکت، متفاضیان می‌توانند از امروز با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصولات گروه خودروسازی سایپا به نشانی https://saipa.iranecar.com تا زمان تکمیل ظرفیت نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

لینک دریافت بخشنامه: www.saipacorp.com