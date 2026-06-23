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رئیس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان، با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از عرصههای طبیعی، از اجرای ۹ طرح نوین برای تقویت جنگلهای دستکاشت و توسعه پایدار در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، علی چمننژادیان با اشاره به اقدامات انجامشده در منطقه حلاف شهرستان حمیدیه برای کاشت و نگهداری جنگل دستکاشت بیان کرد: عملیات جنگلکاری در این منطقه از دهه ۸۰ آغاز شد و پس از چند سال طرحهای تثبیت خاک به نتیجه رسید؛ با این حال، رهاسازی و عدم نگهداری اصولی این طرحها میتواند منجر به تخریب و از بین رفتن جنگلها شود.
وی گفت: برای جلوگیری از شیوع آفات و حفظ این سرمایههای ارزشمند جنگلی در استان به همراهی و مشارکت همهجانبه نیاز داریم و مردم بومی بهترین ظرفیت برای این هدف هستند.
چمننژادیان با تشریح برنامههای اداره کل برای حفاظت از این عرصههای طبیعی استان افزود: در حال حاضر برنامهریزی برای نگهداری از ۲ هزار هکتار از جنگلهای دستکاشت استان در قالب ۹ طرح مشخص انجام شده است و رویکرد اصلی این مجموعه، تقویت جوامع محلی با هدف بهبود معیشت و افزایش نقش آنها در نگهداری از جنگلهاست.
رئیس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی خوزستان اظهار کرد: توسعه فعالیتهای بومگردی و کاشت گیاهان دارویی با هدف ایجاد درآمد پایدار برای اهالی منطقه در جنگلهای دستکاشت دنبال میشود؛ این اقدام در کنار نگهداری از عرصههای طبیعی باعث ایجاد درآمد برای مردم بومی منطقه نیز خواهد شد.
وی با بیان اینکه امروز آیین آغاز اجرای طرح نگهداری از جنگلهای دستکاشت منطقه حلاف حمیدیه اجرا میشود، افزود: این جنگل به مساحت ۱۲۰ هکتار در حلاف حمیدیه است که حجم تقریبی آن یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب ظرفیت دارد و برنامهریزی برای ایجاد یک مجتمع بومگردی و استفاده اقتصادی از طریق برگزاری مزایده در راستای نگهداری از این عرصه طبیعی انجام شده است.
چمننژادیان ادامه داد: خوشبختانه مزایدههای متعددی در زمینه نگهداری از جنگلهای دستکاشت برگزار و برندگان آنها نیز مشخص شدهاند؛ این اقدام باعث حفاظت از عرصههای طبیعی، اجرای طرحهای اقتصادی در این عرصهها و تقویت معیشت مردم بومی خواهد شد.
رئیس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی خوزستان با اشاره به گستره وسیع جنگلهای دستکاشت در استان گفت: در حال حاضر حدود ۱۳۰ هزار هکتار جنگل دستکاشت در مناطق بیابانی خوزستان وجود دارد.
وی بزرگترین مزیت اجرای این طرحها را جلوگیری از بیابانزایی و پدیده گرد و غبار، تقویت مشارکت مردم در امر حفاظت و نیز توسعه فضای سبز و افزایش سرانه آن دانست و ادامه داد: این اقدامات نقش موثری در بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش اثرات مخرب پدیدههای طبیعی در استان دارد.
استان خوزستان دارای ۶.۵ میلیون هکتار عرصههای طبیعی و حفاظتشده است و با داشتن بیش از یک میلیون هکتار جنگلهای زاگرس، سومین استان زاگرسی کشور محسوب میشود.