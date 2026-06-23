وی افزود: این محصول علاوه بر عملکرد مطلوب در تولید دانه در بخش تولید علوفه نیز از ارزش غذایی بالایی برخوردار بوده و می‌تواند نقش مهمی در تامین خوراک دام ایفا کند.

مدیر جهاد کشاورزی هوراند با اشاره به اینکه اجرای این طرح برای دومین سال متوالی در این شهرستان در حال انجام است اظهار داشت: در سال زراعی امسال ۱۵ هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت تریتیکاله قرار گرفته و برداشت آن از اواسط تیرماه آغاز خواهد شد.

تاج‌الدینی خاطرنشان کرد: نتایج اجرای این طرح نشان‌دهنده سازگاری مناسب تریتیکاله با شرایط منطقه است و توسعه کشت آن می‌تواند به افزایش بهره‌وری، پایداری تولید و مدیریت بهتر منابع آب کمک کند.