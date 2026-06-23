رئیس سازمان شهرداری‌ها با تأکید بر اهمیت زمان در برنامه‌های بازسازی، تصریح کرد: با توجه به واگذاری مسئولیت بازسازی کلان‌شهر‌ها به شهرداری‌ها، طراحی و اجرای روش‌های نوین تأمین مالی با همفکری شهرداران برای تسریع در روند بازسازی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، مسعود نصرتی در نشست هم‌اندیشی شهرداران کلان‌شهر‌های کشور با هدف تبیین سازوکار‌های تأمین مالی برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم و بررسی چالش‌های مدیریت شهری گفت: کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها پس از مشورت با معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، مصوبه‌ای را مبنی بر تمدید فعالیت شورا‌های اسلامی شهر و روستا به مدت ۶۰ روز پس از اتمام جنگ ابلاغ کرده است. بر این اساس، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز همزمان با شورا‌ها به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اظهار کرد: مصوبات مورد انتظار از سوی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها دریافت شده است و نهاد‌های مربوطه می‌توانند بدون دغدغه نسبت به انجام امور جاری خود اقدام نمایند؛ ملاک عمل، اتحاد و همدلی بوده و از هرگونه رویکرد متفاوت باید پرهیز شود.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور تصریح کرد: تمرکز اصلی ما مسئله بازسازی است و پیشنهاد‌های ارائه شده در این جلسه، با حمایت وزارت کشور، به عنوان یکی از ابزار‌های تأمین مالی شهرداری‌ها پیگیری خواهد شد.

نصرتی با اشاره به جشنواره شهید باکری که برای نخستین بار به ابتکار وزارت کشور برگزار می‌شود اظهار کرد: این جشنواره با ۱۲ سرفصل تخصصی، ارزیابی‌هایی را برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام خواهد داد.

نصرتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبه شورای فرهنگ عمومی و واگذاری دبیرخانه ملی اعتلای فرهنگ شهروندی به این سازمان، اظهار داشت: شهرداری‌ها که پیش‌تر صرفاً به عنوان نهاد‌های خدمت‌رسان شناخته می‌شدند، اکنون با پذیرش نقش‌های فرهنگی، قابلیت‌های خود را در حوزه‌های اجتماعی به اثبات می‌رسانند.

معاون وزیر کشور افزود: با سپردن مسئولیت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور و شورای حقوق شهروندی به وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، گامی ارزشمند در جهت احیای این حقوق مورد انتظار شهروندان برداشته شد.