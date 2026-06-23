رادیو سلامت در ایام سوگواری تاسوعا و عاشورا، با اجرای برنامه میدانی «حیات عاشورایی» از دل فضای عزاداری و حضور مردم در بیمارستان‌های خاتم‌الانبیاء و قلب جماران، گزارش‌های زنده را به گوش مخاطبان می‌رساند.

برنامه «حیات عاشورایی» ویژه تاسوعا و عاشورا

برنامه «حیات عاشورایی» ویژه تاسوعا و عاشورا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه رادیویی سلامت در ایام سوگواری تاسوعا و عاشورا، با اجرای برنامه ویژه «حیات عاشورایی» قصد دارد فضای معنوی و اجتماعی عزاداری را از دل مراکز درمانی و محل تجمع مردم به سراسر کشور منتقل کند.

برنامه حیات عاشورایی روز چهارشنبه سوم تیرماه همزمان با تاسوعا، به صورت میدانی از بیمارستان خاتم‌الانبیاء به روی آنتن می‌رود.

این برنامه با حضور در محل، تجربه‌ای متفاوت از عزاداری را برای شنوندگان فراهم می‌کند.

در ادامه این برنامه، روز عاشورا نیز رادیو سلامت از بیمارستان قلب جماران به صورت میدانی به استقبال مراسم‌های عزاداری خواهد رفت.

برنامه حیات عاشورایی به تهیه کنندگی عرفان شهبازی و اجرای حمید عبیری از ساعت ۱۰ تا ساعت ۱۱ و ۵۰ دقیقه از موج اف.‌ام ردیف ۱۰۲ مگاهرتز پخش می‌شود.