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معاون علمی رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت پیوند فناوریهای پیشرو و اقتصاد دانشبنیان با ظرفیتهای محلی استان اردبیل گفت: فناوریهای پیشرو، زمانی اثرگذار خواهند بود که در خدمت مزیتهای بومی هر استان قرار گیرند و به خلق ثروت پایدار منجر شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست بررسی ظرفیتهای علمی، فناوری و نوآوری استان اردبیل، با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، صدیف بدری و وحید کنعانی نمایندگان مردم استان در مجلس، محمد حسنزاده رئیس دانشگاه محقق اردبیلی، عادل اکبریمجد رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل، حبیب ابراهیمپور رئیس پارک علم و فناوری اردبیل، تورج امرایی معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، حسین روزبه رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی و جمعی از رؤسای دانشگاهها و مسئولان استانی در محل استانداری اردبیل برگزار شد.
حسین افشین در این نشست با اشاره به رویکرد معاونت علمی در توسعه اقتصاد دانشبنیان اظهار کرد: در حوزه علم و فناوری با چند شکاف مهم مواجه هستیم که برای رفع آنها باید از ایدهها، فناوریها و نوآوریهای مسئلهمحور حمایت شود.
نخستین شکاف، فاصله میان علم و ثروت است و یکی از مهمترین مأموریتهای ما تبدیل دانش و پژوهش به ارزش اقتصادی و ثروتآفرینی است.
وی افزود: دومین شکاف، فاصله میان فناوری و صنعت است. فناوری زمانی ارزشآفرین خواهد بود که وارد صنایع شود، بهرهوری را افزایش دهد و به حل مسائل واقعی کشور کمک کند. همچنین تجاریسازی فناوریهای نوظهور و تبدیل آنها به محصولات و خدمات قابل عرضه در بازار از دیگر شکافهای مهم کشور در عرصه فناوری کشور، به شمار میرود.
پیوند اقتصاد دانشبنیان با مزیتهای بومی اردبیل
معاون علمی رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیتهای منطقهای در توسعه اقتصاد دانشبنیان گفت: باید مزیتهای محلی هر استان را با اقتصاد دانشبنیان پیوند دهیم تا این ظرفیتها به ثروت پایدار و مزیت رقابتی تبدیل شوند.
وی استان اردبیل را برخوردار از ظرفیتهای متنوع دانست و افزود: کشاورزی یکی از مهمترین مزیتهای این استان است. صنایع غذایی نیز از دیگر ظرفیتهای ارزشمند اردبیل محسوب میشود.
همچنین گردشگری سلامت و انرژیهای تجدیدپذیر به ویژه با تکیه بر ظرفیت انرژی زمینگرمایی، از مزیتهای راهبردی این استان هستند که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند.
افشین ادامه داد: فناوریهای نوظهور باید در خدمت این مزیتها قرار گیرند. برای نمونه میتوان هوش مصنوعی را با بخش کشاورزی تلفیق کرد و اردبیل را به یک پایلوت ملی موفق در حوزه کشاورزی هوشمند تبدیل کرد.
هاب صادرات محصولات دانشبنیان به اوراسیا
معاون علمی رئیسجمهور با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان اردبیل اظهار کرد: مرزی بودن این استان یک فرصت راهبردی است و میتواند اردبیل را به هاب صادرات محصولات دانشبنیان کشور تبدیل کند.
وی افزود: این استان ظرفیت آن را دارد که به دروازه انتقال فناوری، دانش فنی و محصولات دانشبنیان ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبدیل شود. در معاونت علمی نیز از طریق سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی، این مسیر و ظرفیتهای صادراتی به صورت جدی دنبال خواهد شد.
لزوم تقویت شرکتهای دانشبنیان مبتنی بر مزیتهای استانی
افشین با اشاره به وضعیت شرکتهای دانشبنیان استان اردبیل گفت: از میان ۵۲ شرکت دانشبنیان استان، سهم شرکتهایی که بر پایه مزیتهای بومی و ظرفیتهای راهبردی استان شکل گرفتهاند، اندک است و این موضوع نیازمند برنامهریزی و حمایت بیشتر است.
وی افزود: اردبیل از دانشگاههای توانمند، سرمایه انسانی ارزشمند و ظرفیتهای علمی قابل توجهی برخوردار است، اما هنوز از این ظرفیتها به اندازه کافی بهرهبرداری نشده و باید زمینه حضور فعالتر نخبگان و فناوران در حل مسائل استان فراهم شود.
ظرفیت اجرای پایلوت ملی انرژیهای تجدیدپذیر در اردبیل
معاون علمی رئیسجمهور، با اشاره به ظرفیتهای انرژی پاک در استان اظهار کرد: اردبیل میتواند به یکی از قطبهای انرژیهای تجدیدپذیر کشور تبدیل شود. پیشنهاد ما اجرای یک پایلوت ملی مشترک میان معاونت علمی، وزارت نیرو و پارک علم و فناوری استان در این حوزه است تا ظرفیتهای موجود به صورت عملیاتی توسعه یابد.
حمایت از جذب متخصصان و نخبگان بینالمللی در دانشگاههای استان
وی همچنین به برنامههای معاونت علمی برای بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور اشاره کرد و گفت: طرحهای «کانکت» و «آیکانکت» با محوریت سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی در حال اجرا است و اکنون سهم قابل توجهی از دانشگاههای کشور، در این برنامهها عضویت دارند.
افشین افزود: در قالب این طرحها، تعامل، همکاری و جذب دانشآموختگان دکتری، پسادکتری از دانشگاههای معتبر جهان و متخصصان ایرانی، توسط دانشگاههای کشور مورد حمایت قرار میگیرد و انتظار میرود دانشگاههای اصلی استان اردبیل نیز از این ظرفیت برای ارتقای توان علمی و فناورانه خود استفاده کنند.
ضرورت توسعه صادرات دانشبنیان و کاربردیسازی پژوهشها
در ادامه این نشست، مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل، با تأکید بر ظرفیت بالای مراکز علمی و دانشگاهی استان در پیشبرد برنامههای توسعهای، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در بازدیدها و نشستهای مختلف با واحدهای اقتصادی استان همواره مورد تأکید قرار میگیرد، ضرورت تقویت ارتباط میان بخشهای اقتصادی و مراکز علمی و دانشگاهی است. پژوهشهای دانشگاهی باید بیش از گذشته به سمت کاربردی شدن و پاسخگویی به نیازهای واقعی استان هدایت شوند.
استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزههای کشاورزی، گردشگری، صنعت و معدن تصریح کرد: توسعه استان نیازمند شکلگیری ارتباطی مؤثر و مستمر میان دانشگاهها، مراکز پژوهشی و بخشهای اقتصادی است تا دانش و فناوری به حل مسائل و توسعه مزیتهای منطقهای منجر شود.
امامی یگانه تجاریسازی فناوری، افزایش بهرهوری و خلق ارزش افزوده را از مهمترین الزامات توسعه استان دانست و گفت: استان اردبیل به دلیل موقعیت مرزی و برخورداری از ۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان دارد. از این رو افزایش سهم صادرات دانشبنیان استان یکی از محورهای مهم برنامهریزی و سیاستگذاری در استان است.
وی ادامه داد: برای تحقق این هدف، تدوین اطلس توسعه صادرات استان ضروری است تا ظرفیتهای صنعتی، تولیدی و صادراتمحور استان بهصورت دقیق شناسایی شده و زمینه حمایت هدفمند از بخشهای دارای ارزش افزوده بیشتر فراهم شود.
استاندار اردبیل با پیشنهاد شکلگیری همکاری مشترک میان معاونت علمی، دانشگاهها و صنایع استان اظهار کرد: در برخی حوزهها از جمله صنایع نساجی، فولاد، گردشگری و صنایع وابسته، استان به دنبال تکمیل زنجیره ارزش است و همکاری سهجانبه میان معاونت علمی، دانشگاهها و بخش صنعت میتواند نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کند.
وی با تأکید بر لزوم دانشبنیان شدن فعالیتهای اقتصادی استان افزود: باور ما این است که هر اقدام اقتصادی باید دارای پیوست دانشبنیان باشد تا بتوان از منابع و ظرفیتهای موجود حداکثر بهرهوری را ایجاد کرد و زمینه افزایش تولید ثروت و ارزش افزوده را فراهم آورد.
امامی یگانه همچنین به ضرورت تأمین تجهیزات، امکانات و زیرساختهای مورد نیاز مراکز علمی، پژوهشی و فناوری استان بهعنوان یکی از مطالبات مهم استان اشاره کرد و گفت: استان آمادگی دارد در حوزههایی همچون تأمین زمین، ایجاد زیرساختها و حمایتهای اجرایی نقش خود را ایفا کند و انتظار میرود سهم استان از اعتبارات و بستههای حمایتی حوزه فناوری و نوآوری نیز تقویت شود.
امامی یگانه در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری نزدیک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، دانشگاهها و بخش خصوصی، زمینه توسعه زیرساختهای علمی و فناوری استان و ارتقای سهم اقتصاد دانشبنیان در رشد و رفاه مردم استان فراهم شود.
حمایت معاونت علمی از توسعه زیرساخت پارک علم و فناوری اردبیل
حسین افشین در ادامه این سفر، از محل احداث پارک علم و فناوری اردبیل بازدید کرد و در جریان روند اجرای این پروژه قرار گرفت.
این مجموعه قرار است در صورت مشارکت فعال استان، با حمایت معاونت علمی شکل بگیرد تا زمینه را برای استقرار شرکتهای دانشبنیان، واحدهای فناور و هستههای نوآور استان فراهم کند.
معاون علمی رئیسجمهور در جریان این بازدید از حمایت معاونت علمی برای تجهیز و توسعه این مجموعه در قالب سه فاز اجرایی خبر داد و گفت: فاز نخست پروژه پس از بارگذاری در سامانه خدمات معاونت علمی، مورد حمایت قرار خواهد گرفت و در صورت پیشرفت مناسب پروژه، حمایتهای بعدی نیز در بازههای زمانی سهماهه و در قالب سه فاز اجرایی ادامه خواهد یافت.