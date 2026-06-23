به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهدی یزدانی گفت: در راستای حمایت از کشت محصولات دانه‌های روغنی، ۱۳۱ تن کلزا و ۲۷۵ تن کاملینا نیز با قیمت‌های مناسب توسط شبکه تعاونی‌های روستایی خراسان شمالی از کشاورزان خریداری شده است.

وی افزود: تداوم این خرید‌ها و دقت در توزیع منابع، علاوه بر تضمین سودآوری کشاورزان، موجب افزایش سطح زیر کشت محصولات استراتژیک در سال‌های آتی خواهد شد.

شبکه تعاون روستایی استان، آمادگی خود را برای تسهیل فرآیند خرید و پشتیبانی از کشاورزان در تمامی مراحل ادامه خواهد داد.