مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان سمنان از کاهش ۱۰ درصدی جمعیت زندانیان و اشتغال ۶۲ درصد از آنها خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ امید کهربایی، مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان سمنان، در نشست با اصحاب رسانه گفت: ورودی پرونده‌های زندانیان ۵ درصد و تعداد کل زندانیان استان سمنان ۱۰ درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده اثربخشی برنامه‌های پیشگیرانه و اصلاحی در حوزه کاهش جمعیت زندانیان است.

وی با تأکید بر رویکرد امیدآفرینی در جامعه و میان مددجویان گفت:در حال حاضر ۶۲ درصد زندانیان استان به صورت خودجوش در فعالیت‌های شغلی و تولیدی مشغول به کار هستند، بیش از ۴۰ میلیارد تومان دستمزد به آنان پرداخت می شود.

کهربایی اشتغال را مهم‌ترین رویکرد اصلاحی دانست و گفت: توسعه مهارت‌آموزی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای زندانیان علاوه بر کمک به بازگشت موفق آنان به جامعه، زمینه حمایت اقتصادی از خانواده‌هایشان را نیز فراهم کرده است.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان سمنان از گسترش برنامه‌های مذهبی، فرهنگی، هنری و ورزشی در زندان‌های استان خبر داد و گفت: زندانیان فعال و مشارکت‌کننده در این برنامه‌ها از مشوق‌ها و تسهیلات قانونی از جمله بهره‌مندی از بخشودگی‌ها و امتیازات تشویقی برخوردار می‌شوند.

کهربایی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی در زندان‌ها گفت: دادرسی الکترونیکی با پوشش ۹۲ درصدی در استان اجرا می‌شود و کیفیت ملاقات‌های الکترونیکی نیز به‌طور محسوسی ارتقا یافته است.

کهربایی برگزاری نمایشگاه‌های صنایع دستی و تولیدات زندانیان را از دیگر برنامه‌های مؤثر در حمایت از خانواده‌های مددجویان عنوان کرد و گفت:این نمایشگاه‌ها نقش مهمی در رونق اقتصادی و معرفی توانمندی‌های زندانیان ایفا می‌کنند.

مدیرکل زندان‌های استان سمنان همچنین به اجرای برنامه‌های روان‌سنجی، مطالعات جامعه‌شناختی پژوهش‌محور و توسعه فعالیت‌های آموزشی اشاره کرد و گفت:مناسب‌سازی و ارتقای وضعیت خوابگاه‌ها، بهداشت، درمان و برنامه‌های اصلاحی و تربیتی با جدیت دنبال می‌شود.

کهربایی درباره وضعیت تحصیل زندانیان اظهار کرد:در مجموع ۹ درصد زندانیان استان در حال تحصیل هستند.

از این تعداد، ۶۹ نفر در مقاطع آموزش و پرورش،۷۲ نفر در مقاطع زیر دیپلم و ۱۴ نفر در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که این روند در راستای ارتقای سطح علمی و فرهنگی مددجویان ادامه خواهد یافت.