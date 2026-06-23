کتاب قصه دوزبانه «عسل و راز ساوالان» نوشته فاطمه اعظمی بیست‌ونهمین اثر از کتاب‌های نویسندگان مجموعه ادبیات خلاق راهی بازار نشر شد.

کتاب قصه دوزبانه «عسل و راز ساوالان» به بازار آمد

کتاب قصه دوزبانه «عسل و راز ساوالان» به بازار آمد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «عسل و راز ساوالان» دومین اثر فاطمه اعظمی، نویسنده جوان اردبیلی است و پیش از این کتاب قصه کودکان «دختر ساوالان» از وی منتشر شده بود. این کتاب که برای گروه سنی کودک و نوجوان نگاشته شده، به همراه ترجمه انگلیسی آن با ویراستاری فنی ر پیام فرهادی و تصویرگری سودا خوش‌نفس قصه‌ای تخیلی از حضور دختربچه‌ای به نام عسل در محوطه باستانی شهر یئری مشکین شهر اردبیل است.

شهر یئری با قدمتی بیش از ۷۰۰۰ سال به یکی از عجیب‌ترین و ترسناک‌ترین سایت‌های گردشگری ایران مشهور است که حاوی سنگ افراشته‌های تراشیده شده و سنگی باستانی است و افسانه‌ها و قصه‌های فراوانی پیرامون آن وجود دارد. این اثر نگاهی تخیلی و ماجراجویانه به این سایت باستانی دارد. ویراستاری این اثر توسط لیلا فرید انجام شده و طراحی گرافیستی آن را نوید آچگان بر عهده داشته است.

نشر نگین سبلان «عسل و راز ساوالان» را در ۲۵ صفحه و قیمت ۱۵۰ هزار تومان روانه بازار کرده است.

پیش از این نیز از مجموعه ادبیات خلاق کتاب‌هایی با محوریت اردبیل‌پژوهی منتشر شده که از آن جمله می‌توان به رمان «پشت چله خانه شیخ صفی» اثر ساناز حاج محمد حسینی، «تذکره شاعران اردبیل‌پژوهشی» از زهره قاسمی ارجستان و رمان نوجوان «رویای پیر عالی‌قاپو» از فاطمه حقی اشاره کرد.