پخش زنده
امروز: -
بیینده اخبار گوناگون از نقاط مختلف استان کردستان در روز سه شنبه دوم تیرماه باشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، اخبار کوتاه استان کردستان به شرح ذیل است:
ستوانیکم «دانیال نوریان» از مرزبانان هنگ مرزی مریوان، بامداد امروز در جریان پایش نوار مرزی منطقه خاومیرآباد و در درگیری با اشرار مسلح به شهادت رسید.
شهید نوریان اهل استان ایلام بود.
-------------------------
معاون عمرانی استاندار کردستان اعلام کرد: تلفات تصادفات درونشهری استان ۴۴ درصد کاهش یافته است. این موضوع در جلسه شورای ترافیک استان و در بررسی وضعیت حملونقل شهری مطرح شد.
-----------
رئیس پلیس راهور کردستان از توقیف ۸۳۸ دستگاه موتورسیکلت متخلف در سه ماه نخست سال در استان خبر داد.
---------------
در نشست هماندیشی علمی دانشگاه کردستان، بر نقش نخبگان و اساتید دانشگاه در تبیین مسائل جامعه و تقویت آگاهی عمومی تأکید شد.
------
در محفل انس با قرآن کریم در دیواندره، از ۲۰ مربی و قرآنآموز برتر تجلیل شد.
-----------
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با حضور در بیمارستان کوثر، آخرین وضعیت درمان دختران آسیبدیده سنندجی را بررسی کرد. روند مراقبتهای تخصصی و انتقال آنان به بیمارستان بعثت برای ادامه درمان نیز پیگیری شد.
اعضای شورای تأمین دیواندره به مناسبت روز اصناف با رؤسای اتحادیههای صنفی دیدار کردند.
شهرداری سنندج از والدین خواست برای سرویس مدارس در سامانه «سپند» ثبتنام کنند.
دو مرکز درمانی غیرمجاز در سنندج پلمب شد.