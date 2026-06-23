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در آیینی از دو نفر از پیرغلامان و مخلصان اهلبیت علیهمالسلام، در محله افجد شهر کلیشاد سودرجان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این آیین که با هدف ارج نهادن به سالها خدمت بیوقفه در مسیر شعائر حسینی برگزار شد از حاج مرشد توکلی و حاج یدالله توکلی در برپایی مراسمهای عزاداری و ترویج فرهنگ عاشورایی قدردانی شد.
سخنرانان حاضر در این آیین باتأکید بر جایگاه والای پیرغلامان، گفتند: این عزیزان با ایثار و فداکاری خود، نقش بسزایی در حفظ و تداوم شعائر حسینی در منطقه سودرجان ایفا کردهاند.