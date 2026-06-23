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با فرارسیدن ماه محرم، کوچهها و محلههای شهر بافق رنگ و بوی حسینی به خود میگیرند و خانههایی که سالهاست مأمن عاشقان اهلبیت (ع) هستند، بار دیگر میزبان روضههای خانگی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، با فرارسیدن ماه محرم، کوچهها و محلههای شهر بافق رنگ و بوی حسینی به خود میگیرند و خانههایی که سالهاست مأمن عاشقان اهلبیت (ع) هستند، بار دیگر میزبان روضههای خانگی میشوند.روضههایی که نسل به نسل منتقل شدهاند و امروز به عنوان میراثی معنوی از دلدادگی مردم این دیار به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شناخته میشوند.
یکی از این مجالس دیرینه، روضه خاندان ترابزاده در بافق است که گفته میشود بیش از ۲۰۰ سال قدمت دارد؛ این مجلس حسینی همچنان با همت فرزندان و نوادگان این خاندان، حتی از آن سوی مرزها، برپا میشود و چراغ عزای حسینی را روشن نگه داشته است.
در قلب شهر نیز خانه مرحوم حاج خلیل کارگران، از پیرغلامان و ذاکران اهلبیت (ع)، بیش از یک قرن است که میزبان عزاداران سیدالشهدا (ع) است.
روضهای که نوای آن سالهاست دلهای عاشقان عاشورا را نوازش میدهد و یاد و نام خادم دیرین این حسینیه را زنده نگه داشته است.
در گوشهای دیگر از شهر، خانه خاندان تشکری با حدود ۹۰ سال سابقه روضهخوانی، هر ساله یاد و خاطره شهدای کربلا را در دل عزاداران زنده میکند.
در این محافل معنوی، اشکها به یاد تشنگی و مظلومیت شهدای کربلا جاری میشود و بغضهای فروخورده در سوگ سید و سالار شهیدان شکسته میشود؛ روضههایی که همچنان روایتگر عشق، ارادت و وفاداری مردم بافق به مکتب عاشورا هستند.