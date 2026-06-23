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جلسه استانی هماهنگی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گلستان،معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، در جلسه هماهنگی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، با تأکید بر اهمیت این مراسم گفت: این برنامه صرفاً یک آئین تشییع نیست، بلکه نمادی از وحدت ملی و تجلی پایبندی مردم به آرمانهای شهدا و مسیر مقاومت است.
محمد حمیدی با اشاره به ضرورت برنامهریزی دقیق برای اعزام نیروهای مردمی و کاروانها به تهران، بر ساماندهی حملونقل، شناسایی و ثبتنام منسجم افراد توسط سپاه و بسیج و همچنین پیشبینی تغذیه و خدمات لازم برای زائران و شرکتکنندگان تأکید کرد.
وی همچنین با بیان اینکه استان گلستان باید در حوزه برنامههای فرهنگی و پشتیبانی از مراسم، نقش فعال و منسجمی ایفا کند، خواستار هماهنگی کامل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی در اجرای برنامهها شد.
معاون استاندار گلستان با اشاره به آمادگی استان برای خدماترسانی به زائران عبوری، بر استفاده از ظرفیت مدارس، مساجد، حسینیهها، بقاع متبرکه و سالنهای ورزشی برای اسکان، و نیز تأمین آب، نان و سوخت مورد نیاز آنان تأکید کرد.