رئیس کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران، از راه‌اندازی بخش تخصصی «کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران» (کافنا) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدام‌های تحول‌آفرین این حوزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصطفی پردلی رئیس کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران، با اشاره به تغییر‌های گسترده در سلیقه، زیست‌جهان و نیاز‌های کودکان و نوجوانان گفت: امروز دیگر نمی‌توان با الگو‌های سنتی، پاسخ‌گوی نسل آینده بود. بر همین اساس و مبتنی بر مطالعات میدانی و آینده‌پژوهانه، «کافنا» با هدف هدایت استعداد‌های نوجوانان به سمت مرز‌های جدید دانش و فناوری شکل گرفته است.

وی افزود: در تابستان امسال، برنامه‌های کافنا با تمرکز بر حوزه‌های راهبردی و آینده‌ساز از جمله هوش مصنوعی، رباتیک، زیست‌فناوری، فناوری‌های نوظهور و آموزش مهارت‌های نسل آینده در سراسر کشور اجرا خواهد شد تا نوجوان ایرانی نه صرفاً مصرف‌کننده فناوری، بلکه خالق، توسعه‌دهنده و مسئله‌حل‌کن آینده کشور باشد.

رئیس کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران با تشریح چشم‌انداز این مجموعه اظهار کرد: ما در کافنا صرفاً به دنبال برگزاری چند دوره آموزشی نیستیم؛ مأموریت ما ساختن «رویای علمی آینده ایران» است. معتقدیم هر کودک و نوجوان ایرانی باید فرصت آن را داشته باشد که خود را در جایگاه یک دانشمند، فناور، پژوهش‌گر، مخترع یا کارآفرین آینده تصور کند.

وی ادامه داد: اگر امروز بتوانیم نوجوانان را با فناوری‌های نوظهور، تفکر خلاق، حل مسئله و تجربه واقعی علم درگیر کنیم، فردا ایران را نه تنها مصرف‌کننده فناوری، بلکه یکی از بازیگران اثرگذار در تولید علم و ساخت آینده جهان خواهیم دید. رویای علمی آینده ایران از آزمایشگاه‌های بزرگ آغاز نمی‌شود؛ از ذهن‌های کنجکاو، ایده‌های جسورانه و دست‌های خلاق نوجوانان شروع می‌شود و «کافنا» آمده است تا این مسیر را برای نسل آینده ایران هموار کند.

پردلی با تأکید بر رویکرد تلفیقی کانون در تربیت نسل آینده اظهار کرد: مسیر ساخت آینده صرفاً از آموزش فناوری عبور نمی‌کند؛ ما در کنار توسعه فعالیت‌های علمی، به همان اندازه به تقویت ابعاد فرهنگی، ادبی و هنری نوجوانان توجه داریم. در کافنا تلاش کرده‌ایم علم را از فضای صرفاً آموزشی خارج کنیم و آن را با روایت، خلاقیت، هویت و تجربه زیسته کودکان و نوجوانان پیوند بزنیم. از این رو، در کنار دوره‌های تخصصی فناوری، برنامه‌های فرهنگی، تولید روایت‌های علمی، رویداد‌های ادبی، فعالیت‌های هنری، گفت‌و‌گو‌های نوجوانانه و تجربه‌های خلاقانه نیز طراحی شده تا نسلی تربیت شود که هم توانمند در علم باشد و هم صاحب اندیشه، فرهنگ و قدرت تخیل برای ساخت آینده ایران.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: در کنار توسعه برنامه‌های علمی و فناورانه، مأموریت اصیل کانون در حوزه‌های فرهنگی، ادبی و هنری با قوت دنبال می‌شود و این مسیر مکمل تربیت نسل آینده است. برگزاری کارگاه‌های فرهنگی و ادبی، قصه‌گویی، شعر و داستان، کتاب‌خوانی، نمایش، هنر‌های تجسمی، رویداد‌های خلاقانه، فعالیت‌های هویت‌ساز و تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی همچنان بخش مهمی از برنامه‌های تابستانی مراکز کانون در سراسر کشور را تشکیل می‌دهد. باور ما این است که آینده ایران تنها با توسعه فناوری ساخته نمی‌شود؛ بلکه از پیوند دانایی، فرهنگ، خلاقیت، هنر و هویت ایرانی ـ اسلامی نسل نوجوان شکل خواهد گرفت و کانون پرورش فکری بستری برای پرورش هم‌زمان ذهن، اندیشه و توان خلق نسل آینده فراهم کرده است.

پردلی در ادامه به دستاورد‌های سال گذشته اشاره کرد و گفت: یکی از شاخص‌ترین برنامه‌های اجراشده، «پویش بین‌المللی جستجوی سیارک‌ها» بود که طی آن نوجوانان عضو کانون پس از یک سال آموزش تخصصی موفق شدند ۲۱ سیارک جدید را شناسایی و ثبت کنند؛ افتخاری علمی که با نام‌گذاری این سیارک‌ها به نام شهدای کودک و نوجوان، به نمادی از پیوند پیشرفت علمی با هویت ملی و فرهنگ ایثار تبدیل شد.

وی همچنین با اشاره به توسعه همکاری‌های ملی در حوزه ترویج علم گفت: در همکاری مشترک با سازمان فضایی ایران و رسانه ملی، بیش از ۵۰ هزار کودک و نوجوان در مراکز کانون سراسر کشور به‌صورت همزمان پرتاب ماهواره‌های ایرانی را به شکل زنده دنبال کردند؛ تجربه‌ای که نشان داد علم و فناوری می‌تواند به یک تجربه عمومی، الهام‌بخش و هویت‌ساز برای نسل نوجوان تبدیل شود.

پردلی با تأکید بر اینکه مسئله اوقات فراغت صرفاً یک موضوع تفریحی نیست بلکه یک موضوع راهبردی برای آینده کشور است، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به هم‌افزایی دستگاه‌ها، نهاد‌های فرهنگی، علمی و آموزشی نیاز داریم تا اوقات فراغت نوجوانان به فرصتی برای کشف استعداد، رشد مهارت و تربیت نسل آینده‌ساز تبدیل شود.

وی در پایان از خانواده‌ها دعوت کرد با مراجعه به مراکز کانون در سراسر کشور، زمینه حضور فرزندان خود را در برنامه‌های فرهنگی، ادبی، هنری، علمی و فناورانه تابستان فراهم کنند و گفت: آینده ایران از همین کلاس‌ها، تجربه‌ها و رؤیا‌های نوجوانان امروز ساخته خواهد شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان متعهد شد خدمات و برنامه‌های اوقات فراغت تابستان ۱۴۰۵ را در قالب رویداد ملی «ایران جوان» معرفی و اطلاع‌رسانی کند، از طریق تولید فراخوان‌ها، جشنواره‌ها و مسابقه‌ها به ترویج این برنامه‌ها بپردازد، تصاویر و مستندات حضور مهارت‌آموزان را برای بازنمایی فعالیت‌ها گردآوری و در اختیار رسانه‌ها قرار دهد و همچنین خدمات و تخفیف‌های قانونی خود را به مهارت‌آموزان معرفی کرده و امکان بهره‌مندی آنان از این خدمات را در سراسر کشور فراهم کند.

یادآوری می‌شود در این مراسم تفاهم‌نامه چندجانبه رویداد ملی «ایران جوان» با موضوع اوقات فراغت تابستانی جوانان به امضای دستگاه‌های مختلف رسید از جمله صدا و سیما، سازمان فنی و حرفه‌ای، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هلال احمر و... امضا شد تا تابستان ۱۴۰۵ با تنوع فعالیت‌ها و هم‌افزایی سازمان‌ها برگزار شود.