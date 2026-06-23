به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی »استاندار ایلام در نشست هماهنگی و پشتیبانی برگزاری مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید، با تأکید بر ضرورت پاسداشت جایگاه والای شهیدان گفت: حضور پرشور و باشکوه مردم در آیین‌های تشییع پیکر رهبر شهید و خانواده ایشان، نماد اقتدار نظام و پشتیبان قدرتمند دیپلماسی کشور در عرصه‌های جهانی است.

وی افزود: امروز اقتدار ایران اسلامی، میوه شجاعت و دوراندیشی این فرمانده آگاه و با بصیرت است که با درایت خود، جریان راهبردی انقلاب را پیش برد.

کرمی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب به جهان اسلام و همه آزادی‌خواهان تعلق دارد، گفت: جریان مقاومت در یمن، سوریه، عراق و لبنان و جنبش‌های آزادی‌خواه جهان، امروز با وجود کمبودها در زمینه ابزارها و سازوبرگ‌های نظامی، به پشتوانه اندیشه والای انقلاب، سدی استوار در برابر دشمنان ساخته و پیروزی‌های آن محصول مکتب رهبر شهید انقلاب اسلامی است.

استاندار ایلام با تأکید بر بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها برای برگزاری باشکوه این آیین‌ها، ادامه داد: همه نهادها، اداره‌ها، شرکت‌های نفتی، صنایع بزرگ و بخش خصوصی باید با تمام توان انسانی و اجرایی خود برای برگزاری آیین‌های تشییع در استان و اعزام سوگواران به تهران با جدیت برنامه‌ریزی کنند.

کرمی با یادآوری عنوان «پایتخت خادمان سیدالشهدا (ع)» و «دروازه حرم‌های پاک» برای ایلام، گفت: مردم مرزدار این استان که همواره در خط مقدم پاسداری از آرمان‌های انقلاب بوده‌اند، شایسته بهترین‌ها هستند و اکنون باید با کمک رسانه‌ها، هنرمندان، ورزشکاران، اصناف و نخبگان، رویدادی دشمن‌شکن رقم بزنند.

وی بر استفاده از توانمندی نیکوکاران و ایلامی‌های ساکن تهران برای پشتیبانی از کاروان‌های اعزامی و برپایی ایستگاه‌های پذیرایی تأکید کرد.

در این نشست، وظیفه دستگاه‌های گوناگون بر پایه برنامه‌ریزی‌ها مشخص شد و قرار است ۲۳۰۰ نفر از مردم استان ایلام به تهران اعزام شوند.

آیین‌های وداع و تشییع پیکر رهبر شهید و خانواده ایشان از سیزدهم تا هجدهم تیرماه برگزار می‌شود.

آیین وداع از روز شنبه (سیزدهم تیرماه) به مدت دو روز در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد.

روز دوشنبه (پانزدهم تیرماه) آیین تشییع در تهران انجام می‌شود و روز سه‌شنبه (شانزدهم تیرماه) این آیین در قم برگزار شده و بر پیکر مطهر نماز خوانده می‌شود.

همچنین به درخواست مکرر مردم، عشایر، علما و چهره‌های فرهنگی و مذهبی عراق، روز چهارشنبه (هفدهم تیرماه) پیکر مطهر در شهرهای مقدس نجف و کربلا تشییع می‌شود که زمان و مکان آن از سوی مسئولان دولت عراق به آگاهی عموم می‌رسد.

در پایان، روز پنجشنبه (هجدهم تیرماه) آیین تشییع در شهر مقدس مشهد برگزار شده و شب‌هنگام، همزمان با شب شهادت امام سجاد (ع)، پیکر مطهر رهبر شهید در حرم پاک امام رضا (ع) به خاک سپرده خواهد شد.