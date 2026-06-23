مهلت ارسال آثار به نخستین دوره جایزه «سیروس پرهام» با هدف فراهم‌کردن فرصت بیشتر برای پژوهشگران، نویسندگان و علاقه‌مندان حوزه اسناد و مطالعات آرشیوی، تا ۱ مردادماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دبیرخانه نخستین دوره جایزه «سیروس پرهام» مهلت ارسال آثار به این رویداد علمی را که پیش‌تر ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ تعیین شده بود، تا ۱ مردادماه ۱۴۰۵ تمدید کرد.

این تمدید با هدف فراهم‌شدن فرصت بیشتر برای مشارکت پژوهشگران، نویسندگان و علاقه‌مندان و تکمیل و ارسال آثار علمی و پژوهشی در حوزه اسناد و مطالعات آرشیوی در نظر گرفته شده است.

نخستین دوره «جایزه سیروس پرهام» با هدف حمایت از پژوهش‌های نوآورانه و کاربردی، ترویج پژوهش‌های مبتنی بر اسناد، تقویت جایگاه آرشیو در مطالعات تاریخی و میان‌رشته‌ای و گسترش ارتباط میان آرشیو ملی و جامعه علمی برگزار می‌شود.

این جایزه به نام سیروس پرهام، از بنیان‌گذاران آرشیو ملی ایران، نام‌گذاری شده است و از آثار و ایده‌هایی استقبال می‌کند که بتوانند به توسعه دانش آرشیوی و ارائه راهکار برای مسائل و نیاز‌های این حوزه کمک کنند.

پژوهشگران، نویسندگان و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را حداکثر تا ۱ مردادماه ۱۴۰۵، مطابق ضوابط و شیوه اعلام‌شده در فراخوان نخستین دوره «جایزه سیروس پرهام»، به دبیرخانه این رویداد ارسال کنند.