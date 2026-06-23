صلح و سازش در یکهزار و ۵۰۴ پرونده قضایی در خوزستان

صلح و سازش در یکهزار و ۵۰۴ پرونده قضایی در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی با اشاره به اجرای پویش ملی (به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم ) با مشارکت گسترده شورا‌های حل اختلاف، ریش‌سفیدان، معتمدین محلی و همراهی طرفین پرونده‌ها بیان کرد: فرهنگ گذشت و صلح‌محوری در سطح استان بیش از پیش تقویت شده و از حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی کاسته شده است.

معاون قضایی دادگستری خوزستان در رابطه با اجرای پویش ملی «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» اظهار کرد: این پویش از تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در استان خوزستان آغاز شده و با هدف ترویج فرهنگ صلح، سازش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات در حال اجرا است.

وی با اشاره به نتایج به‌دست‌آمده در جریان اجرای این پویش عنوان کرد: این دستاورد نشان‌دهنده استقبال گسترده مردم از رویکرد صلح‌محور و کاهش مراجعه به محاکم قضایی است و می‌تواند به تحکیم روابط اجتماعی کمک کند.

امانت بهبهانی همچنین خاطرنشان کرد: در این مسیر، همراهی طرفین پرونده‌ها و نقش‌آفرینی ظرفیت‌های مردمی و دینی در حل اختلافات بسیار اثرگذار بوده است.

معاون قضایی دادگستری استان با بیان اینکه خوزستان همواره مهد صلح، همدلی و عشق به امام حسین (ع) است از همه اقشار مردم، معتمدین، بزرگان و فعالان اجتماعی دعوت کرد تا در تداوم این پویش ملی مشارکت فعال داشته باشند و در تقویت فرهنگ گذشت و سازش سهیم شوند.

به گزارش ایرنا رییس کل دادگستری خوزستان پیش از این اعلام کرد سه هزار و ۷۰۰ نفر در خوزستان طی پنج سال اخیر در راستای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی از زندان آزاد شدند.