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رئیس شورای حل اختلاف خوزستان از تحقق بیش از یکهزار و ۵۰۰ فقره مصالحه در پروندههای قضایی سراسر استان از آغاز ماه محرم امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی با اشاره به اجرای پویش ملی (به عشق امام حسین (ع) میبخشم ) با مشارکت گسترده شوراهای حل اختلاف، ریشسفیدان، معتمدین محلی و همراهی طرفین پروندهها بیان کرد: فرهنگ گذشت و صلحمحوری در سطح استان بیش از پیش تقویت شده و از حجم ورودی پروندهها به محاکم قضایی کاسته شده است.
معاون قضایی دادگستری خوزستان در رابطه با اجرای پویش ملی «به عشق امام حسین (ع) میبخشم» اظهار کرد: این پویش از تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در استان خوزستان آغاز شده و با هدف ترویج فرهنگ صلح، سازش و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در حل اختلافات در حال اجرا است.
وی با اشاره به نتایج بهدستآمده در جریان اجرای این پویش عنوان کرد: این دستاورد نشاندهنده استقبال گسترده مردم از رویکرد صلحمحور و کاهش مراجعه به محاکم قضایی است و میتواند به تحکیم روابط اجتماعی کمک کند.
امانت بهبهانی همچنین خاطرنشان کرد: در این مسیر، همراهی طرفین پروندهها و نقشآفرینی ظرفیتهای مردمی و دینی در حل اختلافات بسیار اثرگذار بوده است.
معاون قضایی دادگستری استان با بیان اینکه خوزستان همواره مهد صلح، همدلی و عشق به امام حسین (ع) است از همه اقشار مردم، معتمدین، بزرگان و فعالان اجتماعی دعوت کرد تا در تداوم این پویش ملی مشارکت فعال داشته باشند و در تقویت فرهنگ گذشت و سازش سهیم شوند.
به گزارش ایرنا رییس کل دادگستری خوزستان پیش از این اعلام کرد سه هزار و ۷۰۰ نفر در خوزستان طی پنج سال اخیر در راستای ایجاد صلح و سازش در پروندههای قضایی از زندان آزاد شدند.