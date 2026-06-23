به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید، احتمال تگرگ و سیلابی شدن مسیل‌ها تا پنجشنبه شب در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود.

نوربخش داداشی افزود: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، پدیده غالب در خراسان شمالی افزایش ابر، وزش باد و در برخی مناطق شمال شرق احتمال رگبار پراکنده باران خواهد بود.

وی ادامه داد: منطقه اثر بصورت محدود و محلی در بخش‌هایی از مناطق نیمه شرقی استان؛ شهرستان‌های شیروان، فاروج، بجنورد (اغلب در مناطق نیمه شرقی)، اسفراین (اغلب در مناطق شمالی و شمال شرق)، راز و جرگلان (اغلب در مناطق نیمه شرقی)، بام و صفی آباد (اغلب در مناطق شمالی) پیش بینی می‌شود.

وی درباره وضعیت جوی روز جمعه نیز گفت: آسمان خراسان شمالی قسمتی ابری تا ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش وزش باد، گاهی وزش باد شدید در نیمه جنوبی و رگبار پراکنده باران در بخش‌هایی از شمال شهرستان‌های شیروان، بجنورد و شرق راز و جرگلان پیش‌بینی می‌شود.