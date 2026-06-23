به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم عزیزی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خباثت و جنایت دو عنصر ثابت در سیاست‌های آمریکا علیه ایران بوده است، اظهار داشت: اگر مروری کوتاه به سال‌های طولانی پس از پیروزی انقلاب داشته باشیم، به‌وضوح درمی‌یابیم که این خط ممتد جنایت، هر روز، هر ماه و هر سال را در بر گرفته است. به‌گونه‌ای که نمی‌توان روزی را یافت که آمریکایی‌ها دست به جنایتی علیه ملت ایران نزده باشند. فقط در یک هفته اخیر، از ششم تیر تا دوازدهم و سیزدهم، چندین جنایت دیگر رقم خورده است که خود گواهی بر ادامه این رویه است.

وی به حمایت‌های واشنگتن از رژیم سابق پهلوی اشاره کرد و افزود: در همان سال‌های اولیه، زمانی که ملت بزرگ ایران برای دستیابی به استقلال، آزادی و حکومت مردمی تلاش می‌کردند، آمریکایی‌ها در برابر اراده این ملت ایستادند و با جنایت‌های بی‌شمار، مقابله و سرکوب را در دستور کار خود قرار دادند. این کارنامه سیاه، نشان‌دهنده رویه پایدار و نظام‌مند آمریکا در نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است و ملت ایران هرگز این جنایت‌ها را فراموش نخواهد کرد

ستاد هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی: امسال با رویکردی متفاوت، جنایت‌های آمریکا را به جهان معرفی می‌کنیم

رئیس ستاد هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی با تأکید بر لزوم اتخاذ رویکردی نوآورانه و خلاقانه در سال جاری، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای، حقوقی، فرهنگی و دیپلماتیک برای انعکاس جنایت‌های آمریکا علیه ملت ایران و تقویت مطالبه‌گری جهانی شد.

ابراهیم عزیزی رئیس ستاد هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی، در جمع اعضای این ستاد با اشاره به تقارن ایام برگزاری این هفته با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران اسلامی، اظهار داشت: ملت بزرگ و رشید ما این هفته را در شرایطی برگزار می‌کند که جنایت‌های آمریکایی‌ها با ایام سوگواری و شهادت رهبر عزیزمان در هم تنیده شده است. از این رو، از همه اعضای محترم ستاد می‌خواهم که امسال رویکردی متفاوت نسبت به سال‌های گذشته داشته باشیم. بدون شک، تصمیمات و مصوبات ستاد در این برهه، امری لازم، ضروری و مورد انتظار است. باید تلاش کنیم که این اقدامات برای همه جهان و بشریت سودمند باشد و دستاورد‌های خوبی برای آزادی‌خواهان و مظلومان عالم به ارمغان بیاورد.

عزیزی در ادامه به یکی از مهم‌ترین محور‌های فعالیت ستاد اشاره کرد و افزود: اگر ما پیگیری تشکیل دادگاه بین‌المللی مجازی را با حضور حقوقدانان، اندیشمندان، نخبگان کشور‌ها و شخصیت‌های مستقل دنبال کنیم، می‌توانیم جنایت‌های آمریکا را در افکار عمومی جهان محکوم کرده و چهره خبیث و پنهان آنها را به جهانیان معرفی کنیم. آمریکایی‌ها ظلم و جنایت کردند، اما همان‌طور که در جنگ ۴۰ روزه پاسخ قاطع و کوبنده‌ای از ملت ایران دریافت کردند، به فضل الهی هر اقدام خصمانه‌ی آنها با برخورد قاطع ارکان نظام اسلامی و ملت ایران مواجه خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی چهره واقعی آمریکا به جهان و کشور‌هایی که نتوانسته‌اند به‌درستی تشخیص دهند، گفت: باید از ظرفیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی، حقوقی، بین‌المللی، دیپلماسی، دولت، مجلس و پارلمان برای انعکاس جنایت‌های آمریکایی‌ها و تقویت مطالبه‌گری جهانی بهره ببریم. این حق همه ملت‌های آزاد است که مطالبه‌گری کنند و ما باید پرچم‌دار این مطالبه‌گری جهانی باشیم.

عزیزی همچنین گفت: در طول همین یک هفته، جلسات و دیدار‌های خوبی داشته‌ایم. اگر فرصتی فراهم شود، با همکاری جمعیت هلال احمر، جنایت‌های آمریکایی‌ها در جنگ ۴۰ روزه را به‌درستی برای جهان به تصویر خواهیم کشید. این هفته بازخوانی، با رویکردی جدید و با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی، در پی آن است تا چهره واقعی آمریکا را به جهانیان نشان داده و صدای مظلومیت ملت ایران را به گوش آزادی‌خواهان جهان برساند.