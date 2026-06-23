مسئول تمشیت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم از تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی تعهدات تولید در بخش دام و طیور استان خبر داد و گفت: عملکرد تولیدکنندگان این بخش در سال ۱۴۰۴ فراتر از برنامه‌های پیش‌بینی شده بوده است.

رکوردشکنی قم در گوشت، تخم‌مرغ و شیر

رکوردشکنی قم در گوشت، تخم‌مرغ و شیر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید صادق‌زاده، مسئول تمشیت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تولید گوشت مرغ در استان ۱۹ هزار تن هدف‌گذاری شده بود، اما در پایان سال بیش از ۲۶ هزار تن گوشت مرغ تولید و روانه بازار شد که بیانگر تحقق ۱۳۷ درصدی برنامه تولید است.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز قم در تولید تخم‌مرغ کشور افزود: میزان تعهد استان در این بخش ۱۰۶ هزار تن بود، اما تولیدکنندگان موفق شدند ۱۵۴ هزار تن تخم‌مرغ تولید کنند که معادل ۱۴۵ درصد برنامه تعیین شده است.

مسئول تمشیت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم ادامه داد: در حوزه تولید گوشت قرمز نیز برای سال ۱۴۰۴ تولید ۱۹.۲ هزار تن پیش‌بینی شده بود، در حالی که دامداران استان با تولید ۲۹.۴ هزار تن محصول، عملکردی فراتر از تعهدات ثبت کردند.

وی اضافه کرد: در بخش تولید شیر نیز بیش از ۱۴۲ هزار تن محصول در استان تولید شد که تحقق ۱۶۸ درصدی برنامه‌های پیش‌بینی شده را نشان می‌دهد.

صادق‌زاده با بیان اینکه کیفیت پرورش دام و طیور در قم در سطح مطلوبی قرار دارد، گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی و دامپزشکی استان به صورت مستمر بر روند فعالیت واحد‌های دامداری و مرغداری نظارت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۴۰ درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی قم به حوزه دام و طیور اختصاص دارد که نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش است.

به گفته وی، تأمین امنیت غذایی از مهم‌ترین اهداف جهاد کشاورزی قم به شمار می‌رود و نزدیکی استان به بازار مصرف پایتخت، برخورداری از منابع ژنتیکی ارزشمند و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه فعالیت‌های دامی و طیور فراهم کرده است.

مسئول تمشیت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم افزود: در حال حاضر حدود ۱۵ هزار نفر به صورت مستقیم و ۳۰ هزار نفر به شکل غیرمستقیم در بخش دام و طیور استان مشغول به کار هستند.