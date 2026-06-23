پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه از دستگیری یک شکارچی غیرمجاز توسط مأموران اجرایی این اداره پیش از اقدام به شکار در پناهگاه حیات وحش کاوه ده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا با اعلام این خبر گفت: مأموران اجرایی سرمحیط بانی انزها در حین گشت و کنترل منطقه، موفق شدند یک متخلف شکار و صید را پیش از هرگونه اقدام به شکار شناسایی و دستگیر کنند.
وی افزود: در جریان این عملیات، یک قبضه سلاح برنو از متخلف کشف و ضبط شد و پرونده وی پس از انجام اقدامات قانونی برای رسیدگی و طی مراحل قضایی به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه با تأکید بر تداوم گشت های کنترلی در مناطق تحت مدیریت، خاطرنشان کرد: حفاظت از تنوع زیستی و جلوگیری از شکار غیرمجاز از اولویت های اصلی محیط بانان است و با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد قانونی خواهد شد.