به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا با اعلام این خبر گفت: مأموران اجرایی سرمحیط‌ بانی انزها در حین گشت و کنترل منطقه، موفق شدند یک متخلف شکار و صید را پیش از هرگونه اقدام به شکار شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: در جریان این عملیات، یک قبضه سلاح برنو از متخلف کشف و ضبط شد و پرونده وی پس از انجام اقدامات قانونی برای رسیدگی و طی مراحل قضایی به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه با تأکید بر تداوم گشت ‌های کنترلی در مناطق تحت مدیریت، خاطرنشان کرد: حفاظت از تنوع زیستی و جلوگیری از شکار غیرمجاز از اولویت ‌های اصلی محیط ‌بانان است و با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد قانونی خواهد شد.