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مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هرمزگان گفت: ۲۵ فضای آموزشی آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم در استان بازسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ حسین زمانیان افزود: این مدارس با همکاری ۶۰ جهادگر، بصورت ۱۰ گروه جهادی تعمیر و بازسازی شد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان نیز گفت: در جنگ تحمیلی سوم، ۶۴ فضای آموزشی در هرمزگان آسیبهای جزئی و کلی دیدند که برنامهریزی برای بازگرداندن آنها به چرخه آموزشی همچنان ادامه دارد.
مهدی باوقار زعیمی افزود: از این شمار دو مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه شجره طیبه میناب بهصورت صد درصد تخریب شد.
وی گفت: با هماهنگی ادارهکل راه و شهرسازی، بیش از دو و نیم هکتار زمین برای ساخت دوباره این مدارس در میناب اختصاص یافت و قرار شد در نزدیکی محل قبلی این مدارس، یک مجتمع آموزشی ۴۸ کلاسه ساخته شود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان افزود: مدارس آسیبدیده از جنگ در شهرهای بندرعباس، میناب، بندرلنگه، بوموسی و جاسک واقع است و تجهیز این مدارس نیز بر عهده اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان است.
وی پیشبینی کرد تا پایان شهریور، مدارس بازسازی شده به ادارهکل آموزش و پرورش استان تحویل داده شود.