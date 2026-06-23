فعالیت مراکز انتقال خون آذربایجان شرقی در تاسوعا و عاشورا
مدیر کل انتقال خون آذربایجان شرقی از فعالیت مراکز انتقال خون استان در روزهای تاسوعا و عاشورا خبر داد و از مردم نیکوکار برای انجام امر خداپسندانه اهدای خون دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
مهدی رسولی گفت:مراکز انتقال خون شهر تبریز در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی شامل مرکز خونگیری کبود واقع در خیابان امام خمینی(ره) روبروی مسجد کبود، مرکز خونگیری نصف راه واقع در میدان جهاد جنب مرکز بهداشت و مرکز خونگیری سجادیه واقع در خیابان عطار نیشابوری (ساری زمین) جنب پمپ گاز از ساعت ۸ تا ۱۷:۳۰ آماده خدمترسانی به اهداکنندگان هستند.
وی ادامه داد: پایگاه انتقال خون شهرستان مراغه واقع در خیابان خرمشهر روبروی پلیس آگاهی، پایگاه انتقال خون شهرستان میانه در خیابان شهید بهشتی روبروی مدرسه علمیه پلاک ۱۸ و مرکز انتقال خون شهرستان بناب واقع در اورژانس سابق بیمارستان امام خمینی(ره)، روز تاسوعا و عاشورای حسینی از ساعت ۸ تا ۱۴ پذیرای اهداکنندگان خون هستند.
با توجه به افزایش مراجعات در روزهای تعطیلی پیش رو (تاسوعا و عاشورای حسینی) و جلوگیری از ازدحام مراجعین، داوطلبان اهدای خون میتوانند با ثبت نام در سامانه نوبت دهی اینترنتی به آدرس nobatdehi.ibto.ir زمان خلوتتری را برای اهدای خون و ادای نذر خود انتخاب و با نظم بیشتری اقدام به اهدای خون کنند.
پویش نذر خون از ابتدای ماه محرم تا پایان ماه صفر در مراکز انتقال خون استان آذربایجان شرقی در حال برگزاری است.