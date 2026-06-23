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نشست بررسی و پیگیری روند ساماندهی لکههای صنعتی شهرستان ری با حضور جعفری، مشاور مدیرعامل و عضو کارگروه ساماندهی لکههای صنعتی شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران، خسروانی مدیر شهرک صنعتی شمسآباد، کرمیفرد مدیر شهرک صنعتی خاوران، معاون فرماندار شهرستان ری، نمایندگان اداره صنعت، معدن و تجارت و اعضای هیئت مؤسس لکههای صنعتی شهرستان، در محل فرمانداری شهرستان ری برگزار شد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نشست، وضعیت هر یک از لکههای صنعتی شهرستان بهصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت و مسائل، چالشها و الزامات قانونی مربوط به فرآیند ساماندهی آنها مطرح شد. همچنین، راهنماییها و مشاورههای لازم از سوی نمایندگان شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران و دستگاههای مرتبط به اعضای هیئت مؤسس ارائه شد.
حاضران در جلسه بر ضرورت تسریع در تکمیل فرآیندهای اجرایی و هماهنگی میان دستگاههای ذیربط تأکید کردند و ابراز امیدواری شد با پیگیریهای انجام شده، زمینه برگزاری مجامع عمومی و ادامه مراحل ساماندهی لکههای صنعتی شهرستان ری در آینده نزدیک فراهم شود.
این نشست در راستای اجرای برنامههای ساماندهی و ارتقای زیرساختهای لکههای صنعتی و حمایت از فعالیت واحدهای تولیدی مستقر در این مناطق برگزار شد.