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کمیته انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان آمریکا بر سر تدوین مقررات جدیدی برای افزایش سطح ایمنی و حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای برخط به توافق رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برت گاتری رئیس کمیته و فرانک پالون عضو ارشد دموکرات در بیانیهای مشترک اعلام کردند که پس از ماهها مذاکره، توافقی برای بهبود محیط دیجیتال کودکان حاصل شده است. بر اساس این مقررات، شبکههای اجتماعی موظف خواهند بود امکانات پیشرفتهتری را برای نظارت والدین و حفاظت از کاربران کمسن فراهم کنند.
با این حال، نکته قابل توجه در این توافق، حذف بند «وظیفه مراقبت» (Duty of Care) است؛ بندی که میتوانست شرکتهای فناوری را قانوناً ملزم کند تا محصولات خود را از همان ابتدای طراحی، با اولویت ایمنی کودکان توسعه دهند. همچنین در این چارچوب، ایالتهای مختلف آمریکا همچنان مجاز خواهند بود قوانینی سختگیرانهتر از استانداردهای فدرال را برای محافظت از کودکان وضع کنند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که نگرانیها درباره سلامت روان نوجوانان در آمریکا افزایش یافته و تاکنون دستکم ۲۰ ایالت قوانین سختگیرانهای را در این زمینه تصویب کردهاند.
لازم به ذکر است که این طرح برای تبدیل شدن به قانون، باید به تصویب سنا و امضای رئیسجمهور آمریکا برسد. در همین حال، غولهای فناوری نظیر متا، تیکتاک، یوتیوب و اسنپچت با شکایتهای متعددی به دلیل طراحی سکوهای آسیبزا برای نوجوانان روبهرو هستند.