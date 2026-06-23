به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حجت السلام والمسلمین محمد اعتمادی افزود: هیات ها، مساجد، حسینیه‌ها و تکایا برنامه‌های عزاداری خود را به نحوی تنظیم کنند که نماز ظهر عاشورا در مسجد جامع بندرعباس، به همراه سایر عزاداران حسینی اقامه شود.

وی گفت: مراسم عزاداری روز عاشورا از ساعت ۸ و سی دقیقه در بندرعباس شروع می‌شود و عزاداران و دسته‌های سینه زنی با شنیدن صدای ملکوتی اذان عزاداری را قطع، و به صفوف نماز جماعت بپیوندند.

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مدیر ستاد اقامه نماز هرمزگان افزود: نماز ظهر عاشورا در تمام شهرستان‌های تابعه هرمزگان به امامت امام جمعه هر شهرستان اقامه می‌شود.