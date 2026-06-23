به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران از اعمال تمهیدات و توصیه‌های انتظامی-ترافیکی ویژه ایام تاسوعا و عاشورای حسینی (ع) سال ۱۴۰۵ خبر داد.

سرهنگ بیگلری افزود: با توجه به برگزاری مراسم عزاداری در مساجد و تکایا و دسته روی هیئت های عزاداری در خیابانها، پلیس راهور محدودیت و ممنوعیت ترافیکی ویژه‌ای را جهت تسهیل تردد و آرامش مردم عزادار در استان اجرا می‌کند.

رئیس پلیس راهور مازندران با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از توقف در معابر مختلف «محل‌های ممنوع»، «پارک دوبله» و «پارک در پیاده روها» جدا" خودداری کنند.

سرهنگ بیگلری تاکید کرد: مدیران دسته جات عزاداری و هیئت‌ها با پلیس راهور؛ جهت نظم در تردد دسته‌های عزاداری همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.

وی گفت: عزادارانی که در مراسم عزاداری شرکت می‌کنند لباس‌های تیره و مشکی بر تن دارند لذا در مواقعی که از معابر در حال حرکت هستند با احتیاط کامل تردد و از محل روشن جهت عبور استفاده کنند.

به گفته او موتورسیکلت سواران و دیگر سرنشینان این وسیله نقلیه نیز با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با استفاده از کلاه ایمنی تردد کنند و از انجام هر گونه حرکات مخاطره آمیز در معابر مختلف، به خصوص معابر منتهی به دسته جات و هیئت‌های عزاداری جدا" خودداری کنند که با برخورد جدی پلیس مواجه خواهند شد.