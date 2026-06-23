

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، با اعلام این خبر گفت: چهارم آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ در پی اعلام یک فقره تیراندازی منجر به جرح از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در محدوده جنوب‌غرب تهران، مأموران کلانتری ۱۷۹ خلیج فارس در محل حاضر شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد مردی ۵۳ ساله در پارکینگ محل کار خود هدف شلیک گلوله قرار گرفته و از ناحیه قفسه سینه، شکم و پا‌ها مجروح شده است. مصدوم پس از انتقال به بیمارستان شهید فیاض‌بخش تحت درمان قرار گرفت.

سرهنگ نثاری ادامه داد: تحقیقات اولیه، بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته و اظهارات مصدوم نشان داد فردی که پیش‌تر به دلیل اختلافات مالی و شکایت قضایی میان طرفین محکوم شده بود، بار‌ها وی را تهدید به قتل کرده و روز حادثه با پوشاندن چهره خود وارد محل شده و پس از تیراندازی متواری شده است.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: در بررسی صحنه جرم چهار عدد پوکه فشنگ ۹ میلی‌متری کشف و ضبط شد. در ابتدا پرونده برای شناسایی و دستگیری ضارب در اختیار پلیس اطلاعات قرار گرفت، اما با وجود اقدامات انجام‌شده، مخفیگاه متهم شناسایی نشد.

وی افزود: با فوت مصدوم در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴، پرونده با عنوان قتل عمدی و به دستور مقام قضایی برای رسیدگی تخصصی به اداره دهم پلیس آگاهی ارجاع شد. کارآگاهان این اداره با انجام تحقیقات گسترده، شناسایی مرتبطان متهم و بهره‌گیری از اقدامات فنی و اطلاعاتی، سرانجام مخفیگاه وی را در یکی از استان‌های همجوار تهران شناسایی کردند.

سرهنگ نثاری اظهار داشت: تیم عملیاتی اداره دهم پس از اخذ نیابت قضایی، روز ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵ به محل اعزام شد. در جریان اجرای عملیات، یک دستگاه خودروی لیفان ۶۲۰ از پارکینگ ساختمان خارج شد که پس از صدور دستور ایست، راننده بدون توجه به هشدار‌های پلیس اقدام به فرار کرد. مأموران نیز با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح و پس از شلیک به سمت خودرو، موفق به متوقف کردن آن و دستگیری راننده شدند.

وی ادامه داد: با هدایت فرد دستگیرشده، کارآگاهان وارد ساختمان شده و همدست متهم اصلی را که در سرویس بهداشتی مخفی شده بود، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند. هر دو متهم برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شدند.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: متهم اصلی در بازجویی‌های تخصصی به قتل مقتول با استفاده از سلاح کمری غیرمجاز اعتراف کرد و انگیزه خود از ارتکاب این جنایت را اختلافات مالی و خصومت‌های قبلی عنوان کرد.

وی در پایان گفت: با اقرار صریح متهم و به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران، برای وی قرار بازداشت موقت صادر شد و تحقیقات تکمیلی در خصوص ابعاد مختلف پرونده همچنان ادامه دارد.