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سرپرست مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان از آمادهباش کامل همه واحدهای عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و ستادی این مرکز در عاشورا و تاسوعا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، ربیعیگانه گفت: ۷۰ پایگاه زمینی، ۶ پایگاه موتورلانس، یک پایگاه اورژانس هوایی، یک دستگاه اتوبوسآمبولانس و یک دستگاه اتاق عمل سیار در سراسر استان همدان فعال است و مسئولیت پوشش درمانی مراسم عزاداری را بر عهده دارند.
او تصریح کرد: نیروهای عملیاتی در مسیرهای پرتردد، محلهای تجمع عزاداران و نقاط حساس استان مستقر خواهند شد تا در کوتاهترین زمان ممکن خدمات فوریتهای پزشکی را به شهروندان ارائه کنند.
سرپرست مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان با اشاره به گستردگی مراسم عزاداری در شهرها و روستاهای استان گفت: تمامی کارشناسان اورژانس، واحدهای فرماندهی و بخشهای پشتیبانی در حالت آمادهباش قرار دارند و ارائه خدمات سریع، دقیق و ایمن به مردم، اولویت اصلی این مرکز است.
ربیعیگانه از مردم خواست ضمن رعایت دستورالعملهای بهداشتی و اصول ایمنی در مراسم عزاداری، در صورت بروز هرگونه وضعیت اورژانسی، با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.