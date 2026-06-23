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دولت جمهوری چک با ارائه لایحهای جدید، استفاده از تلفنهای همراه را در تمامی مدارس این کشور از سپتامبر ۲۰۲۷ ممنوع میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، بر اساس لایحه ارائهشده توسط دولت جمهوری چک، دانشآموزان از سپتامبر ۲۰۲۷ دیگر اجازه نخواهند داشت در محیط مدرسه و حتی در زمان استراحت از تلفنهای همراه استفاده کنند. تنها استثنائات این قانون، موارد ضروری پزشکی یا استفادههای آموزشی است که پیشتر توسط مدرسه مجوز داده شده باشد.
با این اقدام، جمهوری چک به جمع کشورهایی نظیر هلند، کرهجنوبی، ایتالیا و لهستان میپیوندد که به دلیل نگرانی از تأثیر منفی تلفنهای هوشمند بر تمرکز، رفتار و عملکرد تحصیلی دانشآموزان، محدودیتهای سختی را در این زمینه اعمال کردهاند.
آندری بابیش، نخستوزیر جمهوری چک، در این رابطه اعلام کرد که دولت علاوه بر ممنوعیت سختافزاری موبایلها، در حال بررسی محدودیتهای گستردهتری برای دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی است. وی اشاره کرد که در این مسیر از تجربیات کشورهایی مانند فرانسه و استرالیا الگوبرداری خواهد شد، هرچند لایحه فعلی صرفاً بر ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس متمرکز است.