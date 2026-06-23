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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی از اجرای طرحهای گسترده ایمنسازی، خطکشی و بهسازی محورهای مواصلاتی استان با هدف تسهیل تردد زائران اربعین حسینی (ع) در مرز تمرچین و کریدورهای ترانزیتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ارسلان شکری، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی، افزود: در راستای آمادهسازی مسیرهای تردد زائران در مرز تمرچین، عملیات خطکشی محور اصلی پیرانشهر ـ نقده در ورودی این شهر به پایان رسیده است. وی تأکید کرد که این اقدامات با هدف افزایش ایمنی، هدایت بهتر کاربران و ارتقای سطح خدماترسانی به زائران انجام میشود.
او همچنین به اجرای عملیات اورهال سامانه روشنایی در محورهای چایپاره و سهراهی چایپاره اشاره کرد که از مسیرهای مهم زائران خارجی و کریدور ترانزیتی بندر امام خمینی به بازرگان محسوب میشوند. شکری در ادامه افزود: علاوه بر خطکشی، پروژههای دیگری نظیر منظر آرایی در محور ارومیه ـ مهاباد (محدوده جاده سنتو)، روکش آسفالت محور ارومیه ـ سلماس و شانه سازی محور نقده ـ پیرانشهر در دستور کار قرار گرفته است.
در بخش مهم دیگری از این طرح، پروژه ۸ کیلومتری بهسازی و آسفالت محور نقده ـ ارومیه در محدوده شیرینبلاغ با بودجهای بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان در حال اجراست. این محور که یکی از مسیرهای اصلی بازگشت زائران و کریدور ترانزیتی استان است، با تکمیل این پروژه شاهد ارتقای چشمگیر ایمنی و تسهیل تردد ناوگان باری و مسافری خواهد بود.