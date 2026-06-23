رژیم صهیونیستی با ادامه نقض آتش بس در جنوب لبنان، شهروندان لبنانی را در منطقه نبطیه مورد حمله قرار داد و یک بیل مکانیکی را منهدم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی یک بیل مکانیکی را مورد حمله قرار دادند که در حال آواربرداری از خانه‌ای بود که قبلاً در شهرک نبطیه الفوقا هدف قرار گرفته بود.

شبکه الجزیره نیز گزارش داد که نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت شهروندان لبنانی در محله الدیر در شهرک نبطیه الفوقا در جنوب لبنان تیراندازی کردند.

از سوی دیگر روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت گزارش داد که ارتش این رژیم شروع به ترسیم ویژگی‌های مرحله بعد در لبنان کرده است که بر اساس آن نیرو‌ها ملزم به عقب‌نشینی و استقرار در خطوط دفاعی، عقب‌تر خواهند بود.