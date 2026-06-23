به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محمدجواد نوری گفت: هیئت شهر پالیز از ابتدای ماه محرم به مدت ۱۲ شب با هدف خدمت‌رسانی به عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، اقدام به پخت و توزیع غذای گرم می‌کند.

او افزود: در این طرح، روزانه ۸۰۰ پرس غذای گرم با مشارکت و تلاش ۲۵ نفر از خادمان هیئت تهیه و میان عزاداران توزیع می‌شود.

مسئول هیئت شهر پالیز با قدردانی از همراهی نیکوکاران گفت: تمامی هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع غذا از سوی خیرین و علاقه‌مندان به اهل‌بیت(ع) تأمین می‌شود که نقش مهمی در تداوم این خدمت‌رسانی دارند.

نوری همچنین با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه تصریح کرد: هیئت شهر پالیز بیش از ۱۰ سال است که در زمینه برگزاری مراسم مذهبی، فرهنگی و خدمت به عزاداران حسینی فعالیت دارد و هر ساله با مشارکت خادمان و حمایت خیرین برنامه‌های مختلفی را در ایام محرم برگزار می‌کند.

او ابراز امیدواری کرد که این اقدام مورد رضایت حضرت سیدالشهدا(ع) قرار گرفته است و زمینه‌ساز ترویج فرهنگ ایثار، همدلی و خدمت به مردم باشد.