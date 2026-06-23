فرمانده سپاه ناحیه هریس:
محرم فرصتی برای بازخوانی و بررسی واقعه عاشوراست
فرمانده سپاه ناحیه هریس با اشاره به جایگاه ماه محرم اظهار کرد:محرم ماه ایثار، وفاداری و فرصتی برای بازخوانی و بررسی واقعه عاشورا و درسآموزی از آن است.
وی با بیان اینکه عدم بصیرت، نشناختن زمان و غفلت از شناخت خود از عوامل قرار گرفتن در مسیر باطل است گفت:محرم فرصتی برای تعمیق و افزایش بصیرت دانست.
حجتالاسلام سرایی نماینده ولیفقیه در سپاه عاشورای آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با تاکید بر نقش خون شهدا در اقتدار نظام اسلامی گفت:امروز به برکت خون پاک شهدا ایران اسلامی توانسته است مقتدرانه در برابر دشمنان ایستادگی کند.
وی افزود:ملتی که نهضت عاشورا را پشتوانه خود قرار داده و فرهنگ عاشورایی را سرلوحه قرار داده است همواره در مسیر عزت و آزادگی حرکت خواهد کرد.
حجتالاسلام سرایی با اشاره به حضور مردم در صحنههای مختلف اظهار داشت:مردم همواره با حضور خود، پشتیبان نظام بوده و در عرصههای مختلف وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدا نشان دادهاند و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از ارتش و سپاه همچنان با اقتدار در صحنه حضور دارند.
گفتنی است در انتهای مراسم از خانوادههای شهدا تجلیل به عمل آمد.