آیتالله خاتمی: جهاد تبیین، رمز پیروزی ملت ایران
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: جهاد تبیین، رمز ماندگاری نهضت عاشورا و عامل پیروزی ملت ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، آیتالله سید احمد خاتمی، صبح امروز دوم تیرماه ۱۴۰۵ در مراسم هشتمین روز ماه محرم که در مسجد مالک اشتر ستاد انتظامی استان خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به نقش بیبدیل جهاد تبیین در نهضت عاشورا، اظهار داشت: اگر جهاد تبیین حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) نبود، دشمنان میتوانستند قیام عاشورا را تحریف کنند، اما روشنگری کاروان آزادگان کربلا موجب شد حقیقت این نهضت برای همیشه در تاریخ ماندگار شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: برخلاف فضاسازی رسانههای معاند، جمهوری اسلامی ایران هیچگاه درخواست آتشبس نکرد و این دشمنان بودند که پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود، خواستار توقف درگیریها شدند.
آیتالله خاتمی با اشاره به مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص تحولات اخیر خاطرنشان کرد: محور وحدت در کشور ولایت فقیه است و ملت ایران بار دیگر نشان دادند که در بزنگاههای حساس، حول محور ولایت و منافع ملی متحد و منسجم حرکت میکنند.
وی همچنین از مجاهدتها، رشادتها و فداکاریهای کارکنان فراجا در تأمین امنیت کشور قدردانی کرد و گفت: حضور مقتدرانه و ایثارگرانه نیروهای انتظامی در حوادث و بحرانهای مختلف، مایه افتخار نظام اسلامی و موجب آرامش و امنیت مردم است.
امام جمعه موقت تهران در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی، جهاد تبیین را مهمترین وظیفه نخبگان، رسانهها و مسئولان دانست و خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت صحیح واقعیتها، امیدآفرینی و مقابله با جنگ شناختی دشمن هستیم.