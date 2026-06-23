به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین زلفخانی جانشین انتظامی غرب استان تهران اظهار کرد: در پی به دست آمدن گزارشاتی مبنی بر نگهداری روغن‌موتور قاچاق در انباری در شهريار، بررسی موضوع در دستور کار پليس قرار گرفت.

وی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران با انجام اقدامات فنی موفق به شناسایی انباری در شهرک گلگون شهریار شده و با هماهنگی قضائی در بازرسی از آن، ۶۴ هزار ليتر روغن‌موتور قاچاق کشف و یک نفر نیز دستگیر شد.

جانشین انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۱۰۰ ميليارد ريال برآورد کردند، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ زلفخانی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را براي رسيدگی به مرکز فوریت‌های پليسي ۱۱۰ اعلام کنند.