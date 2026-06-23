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مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی با تأکید بر نقش راهبردی دانشگاهها در دوره «پساجنگ» گفت: بازسازی همهجانبه کشور نیازمند بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تخصصی دانشگاههاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر سید احمدرضا خضری، در آیین تکریم و معارفه رئیس پیشین و سرپرست جدید دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: دانشگاه سیستان و بلوچستان با بیش از پنج دهه فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی، دانشگاهی مادر و منشأ شکلگیری بسیاری از دانشگاههای خوشنام و پرافتخار این استان است.
وی با اشاره به ظرفیتهای این دانشگاه افزود: دانشگاه سیستان و بلوچستان از زیرساختهای مناسب آموزشی و پژوهشی از جمله پایگاههای داده، آزمایشگاهها، کارگاهها و فضاهای خوابگاهی برخوردار است و توانسته در برخی رتبهبندیهای ملی، جایگاهی قابل قبول و در بازه رتبههای ۱۲ تا ۲۰ را در میان دانشگاههای کشور کسب کند.
مشاور وزیر علوم همچنین با اشاره به شرایط جدید کشور اظهار داشت: امروز کشور وارد دورهای شده که میتوان آن را «پساجنگ» نامید؛ دورهای مهم که در آن، بازسازی همهجانبه کشور نیازمند نقشآفرینی مؤثر دانشگاههاست. به گفته وی، نیروهای متخصص دانشگاهی میتوانند نقش مهمی در ساختن آینده کشور ایفا کنند.
دکترخضری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه به مسائل فرهنگی در شرایط جدید تاکید کرد و گفت: «فضای فرهنگی دانشگاه از این پس کاملاً متفاوت خواهد بود و ما برای مدیریت درست دانشگاه در این زمان نیازمند نسخههای جدیدی هستیم؛ چرا که در غیر این صورت با چالشهای بزرگ و خطرناکی مواجه خواهیم شد.»
دکتر خضری با اشاره به اهمیت دانشگاههای جامع در روایتگری درست تاریخ و به ویژه جنگ خاطرنشان کرد: «اگر ما روایتگر نباشیم، دیگران خواهند بود که آنها ممکن است موضوع را به نحوی تحریف شده بازگو کنند. دانشگاه وظیفه دارد تصویر واقعی چهره ستمگران و متجاوزان را در تاریخ به جامعه معرفی کند.»
وی افزود: «دانشگاه باید به ماموریتهای سند چشمانداز خود وفادار بماند و مدیران دانشگاه نیز باید پایبند به تحقق این اهداف باشند. دانشگاه باید محل اعتماد و عدالت آموزشی باشد و مطالبات اقوام و فرهنگهای مختلف را مدنظر قرار دهد.»
این استاد دانشگاه تهران در ادامه بر ضرورت رعایت عدالت آموزشی تأکید کرد و گفت: دانشگاه از شایستهترین نهادهایی است که باید در آن عدالت آموزشی بهطور جدی محقق شود. وی افزود: وزارت علوم در دوره جدید، این رویکرد را در انتصاب مدیران دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری دنبال کرده و حضور مدیران بومی و از جمله برادران بلوچ در مسئولیتهای دانشگاهی این استان، نمودی از این نگاه است.
مشاور وزیر علوم در ادامه با اشاره به توجه ویژه وزارت علوم به مسئولیت اجتماعی دانشگاه، گفت: «امروزه این شاخص به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی دانشگاهها، پژوهشگاهها و رؤسای آنها لحاظ شده است. تا این موسسات آموزشی و پژوهشی نقش فعال و موثر خود را در جامعه ایفا کنند.»
مشاور وزیر علوم و مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از خدمات دکتر غلامرضا رضایی گفت: به باور من، ایشان یک الگوی مدیریتی در سیستان و بلوچستان هستند؛ مدیری که ۱۹ سال سابقه مدیریت دانشگاهی دارد و مجموعهای ارزشمند از تجربه، تلاشگری و توانمندی را در کارنامه خود ثبت کرده است. از از اینرو از سوی خود و وزیر علوم و همکارانم در وزارت، از تلاشهای بیدریغ ایشان سپاسگزاری میکنم.
دکتر خضری همچنین در معرفی سرپرست جدید دانشگاه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: مدیریت این دانشگاه به دکتر غلامرضا زمانیان مدیری پرتجربه، باانگیزه، تلاشگر، علاقهمند و همگرا سپرده میشود و انتظار میرود ایشان با قدرت، مسیر پیشرو را دنبال کنند. وی در پایان، همه دانشگاهیان را به همکاری و همراهی با سرپرست جدید دانشگاه فراخواند.
گفتنی است در پایان این آیین با اهدای لوح سپاس از خدمات دکتر غلامرضا رضایی رئیس پیشین دانشگاه سیستان و بلوچستان تجلیل و دکتر غلامرضا زمانیان بهعنوان سرپرست جدید این دانشگاه معرفی شد.