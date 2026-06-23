قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزایش قیمت محصولات ایران خودرو را «بیش از حد مجاز» دانست و گفت: از سازمان حمایت خواسته‌ایم تا قیمت‌های عادلانه را تعیین کند.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت، در اظهاراتی رسمی نسبت به افزایش قیمت محصولات ایران خودرو واکنش نشان داد و آن را «بیش از حد مجاز» دانست.

وی تأکید کرد: وزارت صمت با این افزایش قیمت مخالف است و از سازمان حمایت خواسته است تا با بررسی دقیق اسناد و مدارک، قیمت عادلانه را تعیین کند.

به گفته مفتح، وزارت صمت طی نامه‌ای کتبی، اعتراض خود را نسبت به این افزایش قیمت اعلام کرده و از سازمان حمایت به‌عنوان متولی اصلی، خواسته است تا با بررسی مستندات و محاسبه دقیق قیمت تمام‌شده، از اعمال قیمت‌های غیرمنطقی جلوگیری کند.

وی افزود: ما از خودروسازان خواسته‌ایم که فعلاً قیمت‌های جدید اعلام‌شده را کنار بگذارند.