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رادیو فرهنگ با «سقای آب و ادب»، «خورشید بر نیزه» و «وطنم در پناه پرچم» به استقبال تاسوعا و عاشورا میرود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، رادیو فرهنگ با تدارک مجموعهای از برنامههای ویژه از جمله «سقای آب و ادب»، «خورشید بر نیزه» و «وطنم در پناه پرچم»، همراه مخاطبان خود خواهد بود و با نگاهی فرهنگی و معرفتی به بازخوانی پیامها و درسهای نهضت عاشورا در زندگی امروز میپردازد.
برنامه «سقای آب و ادب» در روز چهارشنبه سوم تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۱ روی آنتن میرود.
همچنین مخاطبان میتوانند برنامه «وطنم در پناه پرچم» را در روزهای چهارشنبه سوم و پنجشنبه چهارم تیرماه در ساعت ۱۹ دنبال کنند.
علاوه بر این، برنامه «خورشید بر نیزه» نیز در روزهای پنجشنبه چهارم و جمعه پنجم تیرماه از ساعت ۱۰ پخش میشود.
در کنار این ویژهبرنامهها، مجموعههایی نظیر «سوگها و آواها»، «بحر در کوزه»، «جام شفق»، «عقل سرخ» و «منازل العشاق» تقدیم شنوندگان میشوند.
همچنین رادیو فرهنگ مستند «پیرغلامان حسینی» را برای پخش در این ایام در نظر گرفته است.