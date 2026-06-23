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در ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور با حضور دکتر رییسی معاون بهداشت در دفتر معاونت بهداشت ستاد این وزارتخانه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در وبینار فاز دوم برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع معاونان بهداشت و توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به همراه رئیس شبکه بهداشت و روسا و معاونان بهداشت ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور حضور دارند.
بر اساس این گزارش در این وبینار معاونان بهداشت و روسای شبکههای بهداشت شهرستانهای مجری برنامه به ارائه گزارش آخرین اقدامات در خصوص اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع میپردازند.
همچنین با توجه به اهمیت هماهنگی دستگاهها و سازمانهای مختلف برای اجرای هرچه کاملتر برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، برخی امامان جمعه و فرمانداران شهرستانهای مجری برنامه نیز در وبینار به ارائه توضیحات لازم خواهند پرداخت.