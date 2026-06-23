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استاندار کرمانشاه با بیان اینکه حمایت از اصناف جزء اولویتهای استان است، نسبت به پیگیری و رفع موانع موجود قول مساعد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست با جمعی از نمایندگان اتحادیههای صنفی استان با اشاره به نقش تاریخساز اصناف در تحولات کشور گفت: بازار کرمانشاه تنها یک بستر اقتصادی نیست، بلکه نهادی ریشهدار و اجتماعی-فرهنگی است که همواره در فراز و فرودهای تاریخی و در کنار مردم ایستاده است.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه حمایت از اصناف جزو اولویتهای استان است، نسبت به پیگیری و رفع موانع مطرح شده از طریق نمایندگان اصناف قول مساعد داد.
در این نشست نمایندگان صنوف مختلف به چالشهای کلیدی خود همچون کمبود نقدینگی، ضرورت تأمین سرمایه در گردش، و رفع موانع موجود تاکید کردند.